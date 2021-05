«TOTAL LOCKDOWN» pour lutter contre Covid-19 forcera les industries en Malaisie à fermer

Muhyiddin a annoncé vendredi le verrouillage de juin, révélant que tous les secteurs et industries non essentiels seraient totalement fermés entre le 1er juin et le 14 juin. « Avec la dernière augmentation des cas quotidiens montrant une tendance à la hausse drastique, la capacité des hôpitaux à travers le pays à traiter les patients COVID-19 devient limitée » il expliqua.

Dimanche, les secteurs manufacturiers qui seraient autorisés à poursuivre leurs activités ont été révélés. Il s’agit notamment des fournitures médicales et de soins de santé, de la nourriture et des boissons, des produits de nettoyage, de l’impression et de l’emballage, ainsi que de la maintenance aéronautique.

L’agriculture, la pêche et l’élevage se poursuivront pendant le verrouillage, ainsi que la fabrication de pétrole, de gaz et d’électricité, diverses plantations et leurs chaînes d’approvisionnement, selon Reuters.

Le directeur général de la Santé malaisien, Noor Hisham Abdullah, a averti dimanche que, dans certaines situations, les médecins pourraient devoir « faire des choix difficiles pour prioriser les lits de soins intensifs pour les patients ayant un potentiel de récupération plus élevé que ceux ayant un potentiel de récupération plus faible » – potentiellement décider qui vit et qui meurt.

« Bien qu’un certain nombre de lits de soins intensifs pour les patients Covid aient été ajoutés, le taux d’utilisation est toujours supérieur à 100 % », il expliqua.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Malaisie a enregistré plus de 558 000 cas de Covid-19 et 2 650 décès depuis le début de la pandémie.

