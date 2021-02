Total des victoires de la MLB 2021: comment nous voyons la nouvelle saison de baseball se dérouler

Il y a encore beaucoup trop d’inconnues – concernant une pandémie, l’état fragile des relations entre la Major League Baseball et l’Association des joueurs et d’autres préoccupations – pour expliquer avec certitude comment la saison 2021 se déroulera.

Nous savons que 162 matchs seront joués (espérons-le).

Que le frappeur désigné ne sera pas utilisé dans la Ligue nationale (jusqu’à ce qu’il le soit).

Que les séries éliminatoires ne seront pas prolongées (mais dormez avec un œil ouvert jusqu’au 1er avril sur celui-là).

Néanmoins, USA TODAY Sports est prêt à poursuivre audacieusement ses records annuels de rituels et de projets pour les 30 équipes, un exercice devenu sans objet en à peine un mois l’année dernière.

En fin de compte, 162 matchs ont cédé la place à 60, une saison s’est terminée et beaucoup a été appris sur la navigation du coronavirus tout en jouant au baseball. Cette fois, l’avantage de l’expérience et l’espoir de la distribution des vaccins encadrent la saison bien plus que toute transaction hivernale.

Avec cela, regardez comment notre panel de six personnes voit la saison se dérouler – au moins entre les lignes blanches:

AL Est

Personne n’a remporté cette division pendant la saison morte, mais le Yankees fait moins pour le perdre: conserver DJ LeMahieu pendant que Des rayons expédié Blake Snell et versé une demi-douzaine d’autres membres de leur club gagnant du fanion. Mais la profondeur inégalée de Tampa Bay le maintiendra juste au-dessus du Geais bleus, qui en a fait une division très lourde et bien plus délicieuse avec George Springer, le rouage autour duquel leur jeune noyau doit tourner … Red Sox rester dans le no man’s land, mais devrait aligner une équipe plus représentative cette saison et peut-être accueillir de futurs contributeurs, tels que le voltigeur Jarren Duran, dans le mélange. … Hélas, le Orioles rester dans les affaires de perdre plutôt que d’ajouter, avec la marche d’Adley Rutschman dans la cour des grands le problème le plus convaincant cette saison.

AL Central

Le White Sox avoir le MVP en titre et un sex-appeal significatif, mais arracher le titre de division à la des jumeaux nécessitera la renaissance de Jose Abreu pour continuer et la croissance, et non la régression, des stars en plein essor Luis Robert et Eloy Jimenez. … Le Minnesota ne peut jamais être compté, et peut encore fuir la division si Byron Buxton et Josh Donaldson évitent une blessure importante… Il y a beaucoup de vie après Francisco Lindor à Cleveland; si Zach Plesac et Triston McKenzie rejoignent le vainqueur de Cy Young Shane Bieber pour former un 1-2-3 dominant, cette supposée saison dernière en tant que Indiens peut être étonnamment réussie … Alors que le commerce d’Andrew Benintendi a attiré les yeux sur Kansas City, un long défilé de perspectives de lancer presque prêtes qui a commencé la saison dernière définira le Royals‘saison … Il en va de même pour la Tigres, qui, avec quatre joueurs quotidiens projetés de 29 ans ou plus, ne montre toujours pas beaucoup de signes vitaux cinq saisons après une reconstruction.

AL Ouest

George Springer est parti, Carlos Correa est peut-être le suivant, mais un noyau de championnat en grande partie intact, augmenté de jeunes partants réguliers, maintient le Astros au sommet de la division … Malheureusement pour le Athlétisme, leur «courbe de victoire» a été à peu près en phase avec celle de Houston au fil des ans; perdre Marcus Semien, Liam Hendriks et d’autres pièces de l’enclos des releveurs les laissent probablement courir pour une wild card… Si les vétérans Dylan Bundy, Jose Quintana et Alex Cobb lancent tous à leurs plafonds, le anges pourrait être un facteur. Au moins, cela devrait faire partie de leurs équipes les plus observables ces dernières années. … Des mouvements plus audacieux sur le marché du pitching auraient pu faire Navigateurs pertinent; un jeune noyau de tous les jours qui a vu l’émergence de Kyle Lewis et Dylan Moore pourrait ajouter le voltigeur extrêmement talentueux Jarred Kelenic. … Le Rangers ont eu une autre année pour créer un produit attrayant avant que les clients payants n’entrent dans leur nouveau stade. À part le swing de Joey Gallo, il n’y a toujours pas grand chose à voir ici.

NL Est

Un hiver de bruit et de fureur à travers la division trouve toujours le Braves assis au sommet, riche en lancers – même si Mike Soroka manque plusieurs semaines – et avec un alignement potentiellement punissant de 1 à 9 … Vous aurez peut-être plus de chance de frapper le trifecta à votre piste de chien locale que d’aligner correctement le Mets, ressortissants et Phillies. Pour l’instant, c’est ainsi que nous le voyons, soumis à une volatilité importante, notamment la santé et les performances de plusieurs pichets. Marcus Stroman et Carlos Carrasco, Stephen Strasburg et Max Scherzer, Zach Eflin – tous joueront un rôle important dans la façon dont cela se déroulera… Nous ne douterons jamais de la Marlins encore une fois, mais rester avec le quatuor susmentionné plus de 162 matchs sera une tâche bien plus grande que les 60 jeux héroïques frappés par COVID de l’année dernière.

NL Central

Quel temps pour être le Cardinaux – trouver un joueur de franchise pratiquement sans coût potentiel en même temps que quatre rivaux de division ne font pas vraiment sauter la banque. Oh, les Cartes sont encore vulnérables même avec Nolan Arenado – en particulier dans la rotation – mais le pack s’est affaibli… Le Brasseurs adorent les agences libres au ralenti, et ainsi leurs 83 victoires projetées pourraient obtenir une bosse avec une certaine magie de fin de partie. Dans l’état actuel des choses, ils devraient lancer et attraper la balle de manière exceptionnelle. … Nous verrons comment ces pertes «bibliques» en 2020 et la mini-purge ultérieure affectent le Petits, qui ferait mieux de sortir rapidement de la porte de peur que les héros de 2016 – Kris Bryant, Anthony Rizzo et Javy Baez sont tous des agents libres en attente – se faire expédier… Après deux ans de préparation, le Rouges frappa un peu les freins, perdant Trevor Bauer, échangeant Raisel Iglesias et faisant du shopping à l’arrêt-court. Des années de carrière de Sonny Gray et Luis Castillo les garderaient dans le combat … C’est peut-être pire qu’il n’y paraît pour le Les pirates, dont le pourcentage de victoire de 0,317 en saison raccourcie se traduit par 51-111 en 162 matchs. Et c’est avant qu’ils n’échangent Joe Musgrove.

NL Ouest

Ils perdent un peu de magie de peloton avec les départs d’Enrique Hernandez et Joc Pederson. Mais un staff où le partant n ° 7 est meilleur que le n ° 2 de nombreuses équipes jouera très bien pour le Dodgers … Bien sûr, le Padres peuvent attraper leurs némés sur la côte. Mais il semble plus probable que leur propre personnel, profond, voit une régression plutôt que la performance optimale dont il aura besoin pour gagner la division. … La disponibilité de Madison Bumgarner dès le départ sera une raison suffisante pour Diamondbacks pour s’améliorer sur une année 2020 sombre. Un enclos à releveurs non prouvé peut rendre certains de ces gains. … C’est la «dernière danse» pour géants les héros du championnat Brandon Crawford et Brandon Belt, et peut-être Buster Posey, pour qui le club détient une option 2022. La vieille garde se regroupera vers le bas d’une gamme qui est encore en grande partie un mélange créatif de rebuts au sommet. … Un pitch compétent peut sauver le Rocheuses d’une saison désastreuse, mais le moral meurtrier du commerce Arenado et la perte imminente de Trevor Story ne peuvent être mesurés.