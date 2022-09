Total by Verizon est la marque prépayée la plus récente, les plans commencent à 30 $

Verizon relance ses offres prépayées que l’on trouve souvent chez les grands détaillants, comme Target et Walmart. Désormais appelée “Total by Verizon” – anciennement connue sous le nom de Total Wireless – la marque prépayée propose une nouvelle gamme de forfaits qui commencent à 30 $ par mois et se terminent à 60 $.

Chez Verizon annonce pour le lancement de Total, l’opérateur le vend comme une offre prépayée avec “certains des avantages et avantages les plus convaincants du plan, y compris la couverture du réseau 5G Ultra Wideband, de généreuses allocations de points d’accès, des appels, des SMS et des données illimités et des offres pour Disney+”. Nous avons donc ici une gamme de forfaits prépayés à des prix décents avec des seaux de points d’accès “généreux” et le potentiel de Disney+ gratuit en fonction du forfait.

Quels sont les forfaits Total by Verizon ? Voici.

Vous avez une bonne gamme d’options ici. Si vous n’utilisez pas beaucoup de données, vous pouvez obtenir un forfait pour aussi peu que 30 $. Si vous avez besoin de toutes les données ou de cet accès 5G Ultra Wideband, vous pouvez également payer pour cela. Et oui, il y a Disney + gratuitement dans le plan supérieur pour aider à adoucir l’affaire.

Le principal argument de vente peut être pour les comptes multilignes. Verizon vous permet d’ajouter des lignes supplémentaires à votre compte pour seulement 35 $ par ligne. Par exemple, si vous choisissez le plan à 60 $, vous pouvez ajouter une autre ligne ou deux ou trois dans la tranche de 60 $ pour 35 $. Ainsi, votre facture pourrait être de 60 $ pour la ligne 1, puis seulement 35 $ pour la ligne 2, 35 $ pour la ligne 3, etc., le tout avec les mêmes fonctionnalités et données du plan de 60 $. Cela semble être une bonne affaire.

Comment Total by Verizon se compare-t-il à leur autre marque prépayée, Visible ? Les plans sont très différents. Visible est un système en ligne uniquement, sans présence dans le commerce de détail et avec quelques options de plan illimité qui plafonnent à 45 $. Visible est probablement la meilleure offre ici, en supposant que vous n’ayez pas besoin de Disney +. Mais si vous avez besoin d’un point de vente, Total vous y a, avec un accès à Target, Walmart et Dollar General.

Intéressé? Site de Total By Verizon a plus.