Total: Adani demandera au cabinet comptable Big 4 un “audit général”

Londres

CNN

—



L’un des plus grands partenaires internationaux de Gautam Adani, TotalEnergies (TOT), a déclaré vendredi que son conglomérat indien s’apprêtait à nommer un cabinet comptable mondial pour mener un “audit général” de ses activités.

Dans une déclaration détaillant ce qu’elle a décrit comme son exposition “limitée” de 3 milliards de dollars aux entreprises du groupe Adani, la société française a déclaré qu’elle “se félicite de l’annonce par Adani de mandater l’un des” quatre grands “cabinets comptables pour effectuer un audit général. ”

Les investisseurs fuient les sociétés d’Adani depuis qu’un vendeur à découvert américain, Hindenburg Research, a accusé le groupe de fraude et de manipulation boursière le mois dernier. Adani a nié les allégations, mais les actions d’Adani Enterprises, sa société phare, ont perdu plus de 60% depuis qu’ils ont fait surface la semaine dernière. Au total, les sociétés du groupe Adani ont perdu 110 milliards de dollars en valeur marchande.

L’une des plus grandes sociétés énergétiques au monde, TotalEnergies est exposée à Adani via des investissements dans quatre joint-ventures en Inde.

Le groupe Adani a refusé pour savoir s’il prévoyait de nommer l’un des 4 grands cabinets d’experts-comptables comme auditeur. CNN a contacté les quatre auditeurs – Deloitte, EY, KPMG et PwC – mais aucun d’entre eux n’a répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Adani Enterprises a fait appel à une petite société indienne appelée Shah Dhandharia & Co pour auditer ses comptes 2021-2022, selon son rapport annuel. Un document sur le site Web d’Adani Enterprises daté du 13 janvier 2023 nomme également Shah Dhandharia comme “commissaire aux comptes” et fournit l’adresse du site Web de l’entreprise.

L’adresse semble maintenant invalide. Dans son rapport, Hindenburg Research a déclaré que les archives historiques du site Web de l’entreprise montraient qu’elle n’avait que quatre associés et 11 employés.

La négociation de cinq sociétés Adani cotées en bourse a été interrompue vendredi après leur chute aux limites quotidiennes fixées par la bourse indienne. Il s’agit notamment d’Adani Total Gas et d’Adani Green Energy, des entreprises dans lesquelles TotalEnergies a investi.

Dans son communiqué, le géant français de l’énergie a déclaré avoir réalisé des investissements dans les entités d’Adani “en pleine conformité” avec les lois indiennes et avec ses propres processus de gouvernance interne. La diligence raisonnable avait été effectuée à sa “satisfaction” et était “conforme aux meilleures pratiques”, a-t-il ajouté.

Le ton confiant contraste fortement avec les allégations dévastatrices faites par Hindenburg Research dans son rapport du 24 janvier. Le groupe Adani l’a dénoncé comme “sans fondement” et “malveillant”, mais les analystes disent que le groupe n’a pas répondu de manière convaincante aux questions soulevées par le rapport.

Adani est considéré comme un proche allié du Premier ministre indien, Narendra Modi, et est l’une des personnes les plus riches du monde. La semaine dernière, il avait une valeur nette de 120 milliards de dollars, faisant de lui la quatrième personne la plus riche au monde. Sa valeur nette est maintenant tombée à un peu plus de 61 milliards de dollars et occupe la 21e place de l’indice des milliardaires de Bloomberg.

— Diksha Madhok à New Delhi et Anna Cooban à Londres ont contribué à cet article.