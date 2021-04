Dans ce qui peut être le choc le plus excitant du week-end en Premier League, Tottenham Hotspur affrontera Manchester United. L’équipe de Jose Mourinho entrera dans ce match alors qu’elle tente de se faire une place dans le top quatre. Les Spurs, une équipe actuellement classée sixième, souhaiteront une victoire car cela pourrait bien les amener dans les quatre premières places de la Premier League. United entre dans ce match après avoir remporté un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Avant ce match, Mourinho a déjà confirmé que Ben Davies et Matt Doherty ne seront pas disponibles pour ce match contre Manchester United.

Manchester United, en revanche, a des problèmes de forme physique à propos de Luke Shaw et Marcus Rashford. Ils pourraient bien faire partie de l’équipe, mais nous pourrions ne pas les voir commencer le match. Dans le même temps, Anthony Martial et Eric Bailly sont déjà exclus en raison de blessures. Le match de Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Manchester United débutera à 21h00 IST.

TOT vs MUN Premier League 2020-21, Tottenham Hotspur vs Manchester United: diffusion en direct

Le match Tottenham Hotspur vs Manchester United sera diffusé sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select HD1. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur Disney + Hotstar VIP.

TOT vs MUN Premier League 2020-21, Tottenham Hotspur vs Manchester United: Détails du match

Dimanche 11 avril – 21h00, heure normale de l’Inde (IST) au Tottenham Hotspur Stadium

Premier League 2020-21, équipe TOT vs MUN Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Manchester United

Capitaine: Harry Kane

Vice capitaine: Edinson Cavani

Gardien de but: Hugo Lloris

Défenseurs: Sergio Reguilion, Toby Alderweireld, Harry Maguire, Victor Lindelof

Milieux de terrain: Tanguy Ndombele, Heung-min Son, Fred, Paul Pogba

Grévistes: Harry Kane, Edinson Cavani

TOT vs MUN, Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur possible de départ contre Manchester United: Hugo Lloris; Sergio Reguilion, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Serge Aurier; Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele, Heung-min Son, Lucas Moura, Gareth Bale; Harry Kane

TOT vs MUN, Premier League 2020-21 Formation de départ possible de Manchester United contre Tottenham Hotspur: Dean Henderson; Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Paul Pogba; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood; Edinson Cavani

