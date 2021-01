Tottenham Hotspur et Leeds United verront les cornes lors du prochain match de Premier League le samedi 2 janvier. Les Spurs ont remporté la victoire 1-0 à Elland Road et l’ont suivi avec une victoire 2-1 à White Hart Lane plus tôt cette saison.

Leeds United entre dans ce match après le West Brom écrasé 5-0 aux Hawthorns. Ils se sont hissés au 11e rang du classement après avoir récolté neuf points lors de leurs quatre derniers matches.

« Nous ne sommes dans cette ligue que depuis 16 matchs et il reste encore beaucoup de défis et de tests à passer avant de pouvoir légitimement dire notre appartenance », a déclaré le manager Marcelo Bielsa.

Les deux côtés ont un bilan relativement équilibré l’un par rapport à l’autre. Les Spurs sont légèrement en avance avec 36 victoires contre 32 à Leeds. 29 matchs se sont terminés par un match nul.

Compte tenu des forces et des faiblesses, nous pensons que le marquage supérieur de Tottenham les aidera à remporter une victoire.

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Capitaine: Harry Kane

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Vice capitaine: Patrick Bamford

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Gardien de but: Hugo Lloris

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Défenseurs: Toby Alderweireld, Eric Dier, Luke Ayling, Pascal Struijk

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Milieux: Raphinha, Rodrigo, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son

TOT vs LU Premier League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Leeds United Grévistes: Patrick Bamford, Harry Kane

TOT contre LU Premier League, Dream11 Tottenham Hotspur, formation de départ probable contre Leeds United: Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilon; Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko; Steven Bergwijn, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son; Harry Kane

TOT contre LU Premier League, Dream11 La formation de départ probable de Leeds United contre Tottenham Hotspur: Illan Meslier; Stuart Dallas, Luke Ayling, Pascal Struijk, Ezgjan Alioski; Kalvin Phillips; Raphinha, Rodrigo, Pablo Hernandez, Jack Harrison; Patrick Bamford