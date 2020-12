Tottenham Hotspur envisagera de revenir à la victoire lorsqu’il affrontera Leicester City, blessé, lors de son prochain match de Premier League 2020-21 le dimanche 20 décembre. Le match de Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Leicester City sera organisé au Tottenham Hotspur. Stade. Les Spurs, lors de leur dernière sortie, n’ont pas réussi à prouver leur courage et ont perdu le match contre les champions en titre de Liverpool. Après le temps plein, le tableau de bord indiquait LIV 2-1 TOT. D’un autre côté, Leicester City était contre Everton lors de sa précédente sortie en Premier League. Les Foxes ont subi une défaite 2-0 à leur domicile.

Le prochain match sera intéressant car les deux équipes chercheront à consolider davantage leurs positions dans le top quatre. La Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Leicester City débutera à 19h45.

Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Leicester City: diffusion en direct

Tous les matchs de la Premier League seront diffusés en direct sur Star Sports Select 1 SD & HD. Pour la diffusion en direct, les amateurs de football peuvent assister à l’action sur Disney + Hotstar VIP.

Premier League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Leicester City: Détails du match

20 décembre, dimanche: 19h45 au stade Tottenham Hotspur.

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City capitaine: Kane

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City vice capitaine: Vardy

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City gardien de but: Schmeichel

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City défenseurs: Fofana, Alderweireld, Dier, Reguilon

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City milieux de terrain: Ndidi, Tielemans, Hojbjerg

TOT vs LEI Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Leicester City grévistes: Fils, Kane, Vardy

TOT vs LEI, Premier League 2020-21 Onze de départ probable de Tottenham Hotspur contre Leicester City: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Lucas, Ndombele, fils; Kane

TOT vs LEI, Premier League 2020-21 Leicester City Onze de départ probable contre Tottenham Hotspur: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Castagne, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison, Barnes; Vardy