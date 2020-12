La première place du Groupe J sera à gagner lorsque Tottenham Hotspur accueillera le Royal Antwerp au stade Tottenham Hotspur le vendredi 11 décembre. Le match de phase de groupes de l’UEFA Europa League débutera à 1h30 du matin.

Les deux équipes sont déjà assurées d’une place dans les huitièmes de finale, mais le Royal Antwerp se dirigera vers ce dernier match de championnat avec deux points d’avance sur ses adversaires. Anvers a battu les Spurs 1-0 lors du match inverse en octobre et ils espèrent reproduire cet exploit dans le nord de Londres.

Tottenham Hotspur a besoin d’une victoire dans ce match pour dominer le groupe. Ils ont fait match nul 3-3 contre LASK la semaine dernière après avoir abandonné deux buts tardifs et deux points leur échappant. L’équipe de Jose Mourinho est dans une veine riche de forme et ce sera un match divertissant.

UEFA Europa League 2020-21 Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Erik Lamela, blessé, ne jouera pas contre Anvers. Et la participation de Tanguy Ndombele est encore douteuse. Pour Royal Antwerp, Sander Coopman est exclu sur blessure.

TOT vs ATW UEFA Europa League, Dream11 Team pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Capitaine: Gareth Bale

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Vice capitaine: Lucas Moura

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Gardien de but: Joe Hart

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Défenseurs: Japhet Tanganga, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Matt Doherty

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Milieux: Koji Miyoshi, Giovanni Lo Celso Louis Verstraete, Harry Winks

TOT vs ATW UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp Grévistes: Diumerci Mbokani, Gareth Bale

UEFA Europa League TOT vs ATW, Tottenham Hotspur probable départ contre Royal Antwerp: Joe Hart; Matt Doherty, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Ben Davies; Harry Winks, Giovanni Lo Celso; Gareth Bale, Dele Alli, Lucas Moura; Carlos Vinicius

UEFA Europa League TOT vs ATW, composition de départ possible du Royal Antwerp contre Tottenham Hotspur: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Jeremy Gelin, Ritchie De Laet; Koji Miyoshi, Louis Verstraete, Martin Hongla, Simen Juklerod; Lior Rafaelov, Cristian Benavente; Diumerci Mbokani