Tottenham Hotspur de Jose Mourinho est invaincu en championnat depuis le week-end d’ouverture cette saison. ont l’opportunité d’avoir 11 points d’avance sur leur rival du nord de Londres, Arsenal, lorsque le derby débutera dimanche.

Tottenham a disputé le dernier match de Premier League 2020-21 contre Chelsea. Ils sont actuellement en tête du tableau des points de la Premier League et le feront avec plaisir en battant leurs rivaux acharnés de toute la ville.

Arsenal, quant à lui, a du mal à trouver la cohérence et est actuellement classé 14e du classement – leur compte de 13 points est leur point le plus bas après les 10 premiers matchs d’un match de championnat depuis la saison 1981-82. Lors de leur dernière Premier League 2020-21, l’équipe de Mikel Arteta a perdu 1-2 contre les Wolves à domicile.

TOT vs ARS Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs Arsenal

TOT vs ARS Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs capitaine d’Arsenal: Harry Kane

TOT vs ARS Premier League, équipe Dream11 pour Tottenham Hotspur vs vice-capitaine d’Arsenal: Alexandre Lacazette

TOT vs ARS Premier League, Dream11 Team pour le gardien de but de Tottenham Hotspur vs Arsenal: Hugo Lloris

TOT vs ARS Premier League, Dream11 Team pour les défenseurs de Tottenham Hotspur vs Arsenal: Davinson Sanchez, Eric Dier, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney

TOT vs ARS Premier League, équipe Dream11 pour les milieux de terrain de Tottenham Hotspur vs Arsenal: Joe Willock, Pierre-Emerick Aubameyang, Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg

CHE vs TOT Premier League, Dream11 Chelsea vs attaquants de Leeds United: Harry Kane, Alexandre Lacazette

Tottenham Hotspur vs Arsenal prédisait les équipes:

TOT vs ARS Premier League, Dream11 Tottenham Hotspur alignement probable contre Arsenal: Hugo Lloris; Serge Aurier, Davinson Sanchez, Eric Dier, Sergio Reguilon; Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele; Bergwijn, fils Heung-Min, Harry Kane

TOT vs ARS Premier League, alignement probable de Dream11 Arsenal contre Tottenham Hotspur: Bernd Leno; Hector Bellerin, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Dani Ceballos, Granit Xhaka; Reiss Nelson, Joe Willock, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette