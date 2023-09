Toshiba : Le géant de l’électronique et de l’énergie en difficulté va quitter le marché boursier après plus de 70 ans | Nouvelles du monde

Le géant de l’électronique et de l’énergie en difficulté, Toshiba, est sur le point de devenir une entreprise privée après plus de 70 ans d’activité en bourse.

La société, l’une des plus anciennes et des plus grandes entreprises du Japon, est désormais détenue majoritairement par un consortium japonais après l’acceptation d’une offre publique d’achat de 2 000 milliards de yens (11 milliards de livres sterling).

L’offre a été annoncée le mois dernier alors que le nombre d’actions achetées dépassait le minimum requis à 78,65 %.

Le transfert de Toshiba vers sa nouvelle société mère TBJH Inc aura lieu le 27 septembre.

Cette décision doit encore être approuvée par les actionnaires et une réunion est prévue pour novembre, selon Toshiba.

La société sera ensuite radiée de la Bourse de Tokyo d’ici environ un mois, mettant ainsi fin à plus de sept décennies d’histoire en tant que société cotée.

« Le groupe Toshiba va désormais franchir une étape majeure vers un nouvel avenir avec un nouvel actionnaire », a déclaré son directeur général, Taro Shimada.

Même après la privatisation, l’entreprise « fera ce qu’il faut » pour tenter d’augmenter sa valeur, a-t-il ajouté.

Un scandale comptable tentaculaire, apparu en 2015 et impliquait des livres falsifiés pendant des années, ajoutés aux malheurs liés aux activités d’énergie nucléaire de Toshiba.

Elle se trouve confrontée à la tâche ardue et coûteuse de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushimadans le nord du Japon, où un tsunami a provoqué trois catastrophes en 2011.

Les efforts de déclassement de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi devraient prendre des décennies.

Westinghouse, la branche nucléaire américaine de Toshiba, a déposé son bilan en 2017 après des années de lourdes pertes dues à la montée en flèche des coûts de sécurité.

Jusqu’en 2018, Toshiba devait développer une nouvelle centrale électrique en Cumbriamais a fini par mettre un terme au projet.

En 2021, il a annoncé que c’était se diviser – se scinder en trois entreprises distinctes.

Marque leader dans le domaine des cuiseurs à riz, des téléviseurs, des ordinateurs portables et d’autres produits autrefois symboliques des prouesses technologiques du Japon, Toshiba avait présenté le rachat mené par le consortium de banques et de grandes entreprises japonaises, connu sous le nom de Japan Industrial Partners, comme sa dernière chance de redressement.

Le conseil d’administration de Toshiba a accepté l’accord en mars.

La société a scindé une partie de ses activités, notamment sa très prisée activité de mémoire flash, désormais connue sous le nom de Kioxia.

Toshiba est un actionnaire majeur de Kioxia.

Les investisseurs activistes étrangers, qui détiennent un nombre important d’actions de Toshiba, avaient initialement exprimé un certain mécontentement à l’égard de l’offre.

Les analystes disent qu’il n’est pas clair si Toshiba pourra renouer avec la rentabilité, même avec la radiation.

Les actions de Toshiba ont augmenté de 0,2% à 4 604 yens (25 £) jeudi à Tokyo.