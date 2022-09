Toshiba dévoile un téléviseur QLED que vous pouvez réellement vous permettre

Si la crise du coût de la vie resserre les cordons de votre bourse, le nouveau téléviseur Quantum Dot de Toshiba pourrait être une mise à niveau judicieuse pour votre salon ou votre chambre.

Ok, éclabousser sur une nouvelle télé n’est peut-être pas la chose la plus sensée à faire financièrement en ce moment avant ce qui sera un hiver difficile au Royaume-Uni. Mais écoutez-moi bien, car nous devons tous rester sains d’esprit et aller au cinéma pour regarder les dernières sorties va vite faire grimper la facture.

Une fois que vous incluez le voyage, un grand pop-corn et une boisson – sans parler du billet d’entrée coûteux – vous pouvez facilement dépenser plus de 50 £ pour deux personnes lors d’un voyage sur grand écran. Alors peut-être qu’un plus petit à la maison est la meilleure réponse.

Bien sûr, la montée en puissance du streaming – Disney + etc. – au cours des dernières années en raison de la pandémie et d’autres facteurs n’est pas un secret, mais vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de ces abonnements mensuels avec un téléviseur décent.

Le QA5D est le tout premier modèle Quantum Dot de Toshiba et l’ayant vu en chair et en os au salon IFA de cette année à Berlin, je dois dire que je suis très impressionné. Montrant quelques bobines de démonstration de la nature par excellence, la qualité de l’image était instantanément claire à voir – vibrante, captivante et nette.

Si vous êtes nouveau dans la technologie Quantum Dot, alias QLED, cela ajoute une couche supplémentaire au panneau LCD. En un mot, il réagit à la lumière qui le traverse pour produire de la couleur et comme les points quantiques réagissent très précisément, ils peuvent être finement réglés pour produire la couleur souhaitée.

Leçon de science très rapide terminée, le résultat est clair à voir. Une image nettement plus colorée qu’un téléviseur LCD ordinaire. Je dois également mentionner que la télé offre également une résolution 4K Ultra HD, donc si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien ensemble Full HD avec un écran LCD de base, la différence sera énorme.

Ce n’est pas tout, le design du QA5D est accrocheur aussi et en grande partie à cause de ce qui n’y est pas. Les téléviseurs bon marché sont, depuis un certain temps maintenant, livrés avec de gros cadres et du plastique bon marché partout. Mais comme vous pouvez le voir, le design « sans cadre » ici ressemble à celui d’un ensemble beaucoup plus cher.

Chris Martin / Fonderie

Bien sûr, le panneau ne va pas jusqu’au bord du châssis, mais il est beaucoup plus beau que beaucoup de téléviseurs économiques. J’aime aussi la bande élégante sous l’écran et ces pieds fins.

Je n’ai pas eu un bon jeu avec le téléviseur en termes d’interface, mais il y a beaucoup de bonnes fonctionnalités sur papier, y compris la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos – bien que tester les haut-parleurs ne soit jamais une option lors d’un salon professionnel très fréquenté.

Il y a aussi Android TV intégré, ce qui signifie un accès facile à ces services de streaming populaires que j’ai mentionnés plus tôt ainsi qu’à des choses comme Chromecast et Google Assistant – ce dernier via un microphone sur la télécommande Bluetooth.

“Mais combien?” Je t’entends pleurer. Eh bien, vous pourriez être choqué d’apprendre que le QA5D commence à seulement 399 £ pour le modèle 43 pouces.

C’est moins cher que beaucoup de téléphones de milieu de gamme et, ce qui est important, cela réduit Samsung qui, si vous achetiez le Q60B 2022 avec la technologie QLED correspondante dans la même taille de 43 pouces, vous coûtera 649£par le RRP.

Cela ne signifie pas que Toshiba n’a pas de concurrence, en effet Hisense est une marque fiable qui fabrique des ensembles QLED abordables depuis un certain temps maintenant. Mais une plus grande concurrence sur le marché de la télévision à petit budget ne peut être qu’une bonne chose pour les consommateurs, faisant progresser la technologie et faisant baisser les prix.

Même si le QA5D ne correspond pas tout à fait à la facture, Toshiba a également annoncé une gamme de modèles encore moins chers à l’IFA 2022, y compris un ensemble exécutant Amazon Fire TV.