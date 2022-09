Toshiba dévoile ses premiers téléviseurs Quantum Dot et Fire

IFA 2022 nous a déjà apporté une série de nouveaux téléviseurs, et Toshiba tient à ajouter à cela avec son premier téléviseur Quantum Dot ainsi que son premier à intégrer le logiciel Fire TV d’Amazon.

La gamme complète de nouveaux modèles commence à seulement 229£et il y a un choix de systèmes d’exploitation Android, Toshiba et Fire TV. Les premiers modèles Quantum Dot et Fire TV de Toshiba sont les plus intéressants, affrontant Hisense, Roku, TCL et d’autres sur le marché concurrentiel de la télévision à petit budget.

Le QA5D est le modèle Quantum Dot de Toshiba qui coûte 399 £ et fonctionne sur Android TV. La technologie, que Samsung utilise souvent, est un moyen de créer un téléviseur LCD rétroéclairé par LED avec une reproduction améliorée des couleurs.

Toshiba affirme que cela signifie que le QA5D offre “des couleurs incroyables et intenses et une qualité d’image cinématographique à un prix accessible”.

Le téléviseur 4K Ultra HD est doté du moteur d’image TRU de Toshiba pour la mise à l’échelle du contenu, de la technologie Micro Dimming et TRU Flow MEMC (estimation de mouvement, compensation de mouvement). Il existe également un support pour Dolby Vision et Dolby Atmos.

Toshiba vante également une « construction premium » et un design mince sans cadre. Le système d’exploitation Android TV vous permet d’accéder facilement à des applications comme Apple TV+, Disney+, Netflix et Prime Video.

Le QA5D a également Freeview Play, Chromecast intégré et Google Assistant via le micro de la télécommande Bluetooth. Il est disponible à partir d’aujourd’hui en 43, 50, 55 et 65 pouces à partir de 399 £ via Amazon, AO, Argos, Currys et Very.

Toshiba

Le premier modèle Fire TV de Toshiba est l’UF3D qui est “conçu pour s’intégrer parfaitement dans votre configuration Alexa existante”.

Comme le QA5D, il a une résolution 4K Ultra HD et possède le même moteur d’image TRU pour les mêmes fonctionnalités d’imagerie. Il a Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos et Sound by Onkyo.

La principale différence par rapport au QA5D, autre que l’absence de technologie Quantum Dot et une conception sans cadre, est le logiciel.

Son système d’exploitation Fire TV signifie que vous obtenez de nombreuses applications de streaming telles que BBC iPlayer, Netflix, Prime Video, Now et Disney + ainsi que la télévision en direct de Freeview Play.

Cela signifie également que le microphone de la télécommande Bluetooth vous donne accès à Alexa pour les commandes vocales. Il existe également un support pour Apple AirPlay, ce qui signifie que vous pouvez facilement partager du contenu d’iPad et d’iPhone sur le téléviseur.

Le Toshiba UF3D commence à 389 £ d’Amazon, Argos et Currys et est disponible en 43, 50, 55 et 65 pouces.

Le prochain dans la gamme 2022 est le UK4D qui a le système d’exploitation de Toshiba mais conserve l’accès Alexa. Le téléviseur a un design sans cadre et un panneau 4K Ultra HD HDR10.

Il est disponible à partir de 349 £ dans les tailles 43, 50, 55 et 65 pouces.

Pour le même prix, l’UA3D se situe en dessous du QA5D avec Android TV mais manque de Dolby Atmos, d’un design sans cadre et d’une télécommande Bluetooth. Il est disponible en 43, 50 et 55 pouces.

Enfin, le LK3C est le moins cher de la nouvelle gamme 2022, à partir de seulement 229 £ en tailles 32 et 43 pouces. Comme le UK4D, il fonctionne sur le propre système d’exploitation de Toshiba avec Alexa mais ne propose pas de choses comme Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR ou le son d’Onkyo.

L’ensemble est également en résolution Full HD au lieu de 4K. Vous pourriez également être intéressé par les nouveaux modèles économiques de Metz alimentés par Roku si vous êtes à la recherche de quelque chose d’abordable.