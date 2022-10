Toshi Ichiyanagi, compositeur expérimental qui a épousé Yoko Ono, décède à 89 ans

Toshi Ichiyanagi , un compositeur japonais qui a exploré des formes musicales non traditionnelles sur la scène artistique new-yorkaise des années 1950 alors qu’il était marié à un artiste d’avant-garde Yoko Ono et qui est devenu un innovateur influent dont le travail mélangeait les instruments japonais et occidentaux et laissait les musiciens contrôler les notes et le rythme, est décédé le 7 octobre à Tokyo. Il avait 89 ans.

Le décès a été annoncé au Japon par la Kanagawa Arts Foundation, où M. Ichiyanagi était directeur artistique général. La déclaration n’a pas donné de cause de décès ni de lieu précis.

M. Ichiyanagi a créé un vaste catalogue – plus de 200 œuvres comprenant des solos de piano, des jeux de percussion, des opéras et des pièces pour cordes et vents – qui ont été jouées dans le monde entier et célébrées comme des contributions importantes aux frontières musicales avec des contemporains tels que David Tudor, Steve Reich et le mentor de M. Ichiyanagi, John Cage.

L’influence de M. Ichiyanagi s’est également étendue à la vision artistique d’Ono lors de leur mariage de 1956 à 1962 alors qu’elle expérimentait le son, y compris une pièce de danse au début des années 1960 dans laquelle elle utilisait des microphones pour amplifier la respiration des interprètes.

M. Ichiyanagi pouvait laisser les critiques perplexes et déçus, mais il a été largement acclamé pour sa créativité sans bornes, en particulier son utilisation du hasard dans la performance et le dialogue musical entre les traditions occidentales et japonaises.

“Le Japon a une longue histoire d’adaptation des pratiques de la culture occidentale et d’assemblage [them] en eux-mêmes », a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 2015.

En 1989, M. Inchiyanagi a formé le Tokyo International Music Ensemble — the New Tradition, un groupe orchestral qui utilisait des instruments traditionnels tels que le gaku-biwa en forme de cithare. et des chants rituels bouddhistes appelés shomyo. Sa composition de 1960, « Kaiki [Recurrence] for Koto for John Cage », combinant des instruments japonais, l’orgue à bouche connu sous le nom de sho et le koto à cordes, avec l’harmonica et le saxophone.

Dans un clin d’œil aux influences occidentales, il a créé des pièces d’opéra dont “From the Works of Tadanori Yokoo” en 1969 qui présentaient des ouvertures électroniques et puisaient dans l’esprit Flower Power des images psychédéliques de l’artiste graphique Yokoo.

Mort du compositeur d’avant-garde John Cage à 79 ans

M. Ichiyanagi a également poussé dans de nombreuses autres directions. “Music for Piano No. 4” (1968) comprend une série de grincements qu’un critique décrit comme similaires aux cris de dinde. « Une autre œuvre, Distance » (1961) oblige les interprètes à utiliser des tiges ou d’autres dispositifs afin qu’ils puissent jouer de leurs instruments à au moins trois mètres de distance. « Musique pour Tinguely » (1963) a été réalisée à partir d’objets par le sculpteur cinétique Jean Tinguely.

Les partitions écrites de M. Ichiyanagi sont devenues des objets d’art en eux-mêmes, certains dans la collection du Museum of Modern Art de New York, avec M. Ichiyanagi ajoutant ses propres tourbillons, boucles, motifs géométriques et instructions pour les musiciens.

Dans “Music for Electric Metronome” (1960), il a demandé à chaque musicien de commencer n’importe où dans la pièce qu’il aime, puis d’explorer les options d’improvisation pour le reste de la pièce. En 2016 à Tokyo, il interprète son « Concerto pour piano n° 6, ‘Zen’ », une pièce en six parties sans ordre établi.

“Les contributions d’Ichiyanagi à la pratique expérimentale et à la tradition sont vastes et complètes”, a écrit Nomi Epstein, qui compose et étudie la musique non traditionnelle en tant que professeur au Berklee College of Music de Boston, dans un e-mail au Washington Post.

“En tant qu’innovateur dans la notation (avec des partitions graphiques et textuelles), il a travaillé pour briser le fossé entre interprète et compositeur”, a-t-elle écrit, notant que M. Ichiyanagi invitait les interprètes à faire “bien plus qu’interpréter une partition, mais plutôt faire décisions concernant la structure, la hauteur, la densité, la couleur et l’activité sonore.

Toshi Ichiyanagi est né à Kobe, au Japon, le 4 février 1933, et a grandi à Tokyo par des parents impliqués dans la musique : un père qui jouait du violoncelle et une mère qui était pianiste.

Après la reddition du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mère l’a aidé à trouver un emploi de pianiste dans une base militaire américaine, interprétant des chansons de comédies musicales de Broadway ainsi que des valses de Johann Strauss. Les soldats lui ont aussi donné un avant-goût du jazz et de ses libertés stylistiques.

Il remporte des concours de musique au Japon et s’inscrit en 1952 à l’Université du Minnesota pour poursuivre ses études. Pendant les étés, il suit des cours à Tanglewood dans l’ouest du Massachusetts avec le compositeur Aaron Copland.

M. Ichiyanagi est accepté en 1954 à la Juilliard School de Manhattan, mais il se désintéresse de plus en plus de la composition traditionnelle. Le monde de l’art underground de New York offrait une alternative. Là, il a rencontré Ono, qui étudiait au Sarah Lawrence College de Bronxville, NY Ils se sont enfuis en 1956 après qu’Ono ait abandonné l’université, furieuse que ses parents cosmopolites et riches désapprouvent les racines plus humbles de M. Ichiyanagi.

Le couple a trouvé l’inspiration dans le mouvement Fluxus de New York, une association libre d’artistes, de musiciens, d’écrivains et d’autres. qui mettait l’accent sur le travail expérimental et la collaboration entre les domaines créatifs.

M. Ichiyanagi a déclaré avoir trouvé une “libération” musicale lorsqu’on lui a demandé de jouer dans une pièce pour trois pianos créée par Stefan Wolpe. Également dans le groupe se trouvait Tudor, célèbre pianiste et compositeur de musique expérimentale. Tudor a ensuite présenté M. Ichiyanagi à Cage, une figure de proue des groupes Fluxus.

C’était un lien pour la vie. En 1958, M. Ichiyanagi a commencé ses études en tant que l’un des protégés de Cage à la New School for Social Research. Cage a également aidé M. Ichiyanagi à décrocher un emploi de pianiste au studio de danse du chorégraphe Merce Cunningham et a ouvert des portes pour rencontrer des artistes visuels comme Andy Warhol, Frank Stella et Jasper Johns ainsi que le futuriste R. Buckminster Fuller.

À l’époque, le mariage de M. Ichiyanagi avec Ono s’effilochait. Ils vivaient séparément. M. Ichiyanagi est retourné dans son pays d’origine en 1960, invitant Cage et Tudor à se produire à Tokyo dans un moment révolutionnaire pour la musique expérimentale au Japon.

Ono a interprété certaines de ses pièces musicales en conjonction avec les concerts de Cage, mais elle était austère. “Qui étais-je”, a-t-elle dit plus tard, “mais la femme de Toshi et l’ami de John Cage?” Ils ont divorcé en 1962 et Ono a eu ce qui a été décrit comme une “dépression nerveuse” au moment où leur mariage s’est effondré. Elle est restée à Tokyo, épousant le producteur de cinéma Tony Cox qui était venu lui rendre visite. (Ono a ensuite épousé John Lennon des Beatles en 1969.)

M. Ichiyanagi ne s’est pas remarié. Les détails complets sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles. Ses récompenses comprenaient les plus grands honneurs culturels de la France et du Japon.

En 2018, l’ensemble Eye Music de Seattle a sorti un album avec un rendu de 50 minutes de “Sapporo” de M. Ichiyanagi en 1963, une pièce pour 15 musiciens maximum qui n’a pas de partition fixe et permet aux interprètes de s’arrêter, de démarrer et de riffer à volonté.