Tosca Musk repousse les blagues négatives sur son frère aîné Elon: “C’est un phénomène”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tosca Musk a repoussé les blagues négatives sur son frère aîné, Elon Musk, dans une nouvelle interview car elle craint que ses enfants ne soient exposés à des critiques injustes de leur oncle.

“Le statut d’Elon en tant qu’homme le plus riche du monde suscite beaucoup d’attention, à la fois positive et négative”, a déclaré Tosca Musk, 47 ans, dans une interview accordée au Sunday Times ce week-end intitulée “Tosca Musk : comment Elon et moi avons surmonté notre enfance difficile”. “

“Je suis incroyablement fière de mon frère aîné. C’est un phénomène”, a-t-elle déclaré à propos de son frère de 51 ans.

“Il est exceptionnel à bien des égards et ses objectifs pour aider l’humanité dépassent tout ce que quiconque peut imaginer”, a-t-elle déclaré. “Donc il n’y a pas de souillure du tout.”

TRUMP OFFRE UNE RÉPRESSION ACCRANTE D’ELON MUSK PENDANT LE RALLYE DE L’ALASKA AVEC SARAH PALIN: “IL EST UN AUTRE TAUREAU — T ARTISTE”

Les blagues et les commentaires négatifs pourraient changer la perception que ses enfants ont de leur oncle, a-t-elle ajouté.

“Je n’aime pas que mes enfants regardent YouTube et qu’il y ait des blagues sur mon frère ; cela les met un peu mal à l’aise”, a poursuivi Musk, cinéaste et réalisatrice, car ses enfants “ne comprennent pas pourquoi les gens diraient [negative] choses sur lui.”

ELON MUSK : UN REGARD SUR LES AMIES, LES EX-ÉPOUSES ET LES ENFANTS DU PDG DE TESLA

Au cours de l’interview, la PDG de Passionflix a applaudi le succès de son frère, mais a déclaré qu’elle trouvait “ennuyeux” que les gens supposent qu’elle jouit de la même richesse.

“Je n’ai pas des tonnes d’argent. [Elon and I] ne sont pas la même personne », a-t-elle déclaré dans l’interview du Sunday Times. « De plus, ce n’est pas comme s’il me coupait des chèques. Nous sommes deux personnes différentes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suis très économe. J’aime un bon coupon”, a-t-elle ajouté.

Musk a des jumeaux Isabeau et Grayson, tous deux âgés de 9 ans, qu’elle a conçus par FIV et un donneur de sperme.