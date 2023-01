Tory sleaze est de retour – et en voici la preuve

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

CLe ministre du cabinet Michael Gove s’est fièrement vanté que “l’ennui est de retour” lorsque Rishi Sunak a pris les rênes de Downing Street fin octobre après des mois de troubles.

Le Premier ministre a promis lors de son premier jour au n ° 10 d’apporter “l’intégrité et la responsabilité” au gouvernement, confiant qu’il pourrait tracer une ligne sous l’ère remplie de scandales de Boris Johnson.

Après avoir juré de l’éradiquer, la sottise s’accumule maintenant devant la porte de M. Sunak.

Même le magazine préféré des conservateurs, Le spectateura déclaré que les conservateurs “roulent dedans” une fois de plus.

L’indépendant a examiné de plus près tous les problèmes sordides qui tourbillonnaient autour du Premier ministre quelques mois seulement après son entrée en fonction.

Enquête fiscale Nadhim Zahawi

Le président conservateur fait face à une enquête du conseiller en éthique du Premier ministre pour savoir s’il a enfreint le code ministériel sur son règlement fiscal de 5 millions de livres sterling, après L’indépendant a révélé pour la première fois qu’il avait fait l’objet d’une enquête du HMRC, mais reste dans son rôle au sein du cabinet.

M. Zahawi aurait payé une amende de 1 million de livres sterling pour régler le différend lié à la vente d’actions YouGov détenues par une société offshore – affirmant que HMRC avait jugé son « erreur » fiscale comme « imprudente et non délibérée ».

Mais M. Zahawi n’a pas encore expliqué la nature précise de son erreur d’inattention, lorsqu’il a pris connaissance pour la première fois d’un problème avec le HMRC, pourquoi il a affirmé qu’il avait été “sali” lorsqu’il a été signalé pour la première fois et pourquoi des menaces juridiques ont été proférées contre L’indépendant et d’autres.

Dénonciations d’intimidation de Dominic Raab

M. Sunak a lancé une enquête indépendante sur la conduite du vice-Premier ministre en novembre après avoir fait l’objet de multiples allégations d’intimidation – y compris des allégations selon lesquelles il aurait trop effrayé les fonctionnaires pour entrer dans son bureau.

Au total, huit plaintes officielles pour brimades – niées par M. Raab – ont été déposées contre lui depuis son passage dans trois départements différents, selon le n ° 10. Mais au moins 24 fonctionnaires sont impliqués dans ces plaintes, selon Le gardien.

M. Sunak aurait lu des extraits de certaines des plaintes avant d’ordonner l’enquête par le meilleur avocat Adam Tolley KC. Le No 10 n’a donné aucune indication sur la date de conclusion de l’enquête.

Boris Johnson est lié au président de la BBC

Le chien de garde des nominations publiques doit enquêter sur la nomination du président de la BBC, Richard Sharp, au milieu des allégations selon lesquelles il aurait aidé M. Johnson à obtenir une ligne de crédit de 800 000 £ alors qu’il était au n ° 10.

Le président de la BBC a nié tout conflit d’intérêts – mais a admis avoir présenté le cousin canadien milliardaire de M. Johnson, Sam Blyth, au secrétaire du cabinet Simon Case avant que le riche parent ne se porte garant de la ligne de crédit.

M. Johnson a déclaré qu’il était “ding-dang sure” M. Sharp – un donateur conservateur qui a ensuite assisté à un dîner avec le Premier ministre de l’époque et M. Blyth à Checkers – ne savait rien de ses finances et a rejeté la dispute comme “un tas d’absurdités complètes” .

Boris Johnson fait face à des questions sur les liens avec le président de la BBC et l’enquête Partygate ((Peter Byrne/AP))

Enquête Partygate

Encore une autre enquête impliquant M. Johnson. L’ancien Premier ministre se prépare à faire face à une grillade télévisée des députés du comité des privilèges pour savoir s’il a menti au Parlement sur ce qu’il savait des partis Covid au sein du n ° 10.

Le gouvernement s’attend maintenant à ce que les contribuables couvrent 222 000 £ de frais juridiques pour la défense de M. Johnson lors de l’enquête Partygate, qui devrait commencer en mars. L’ancien favori des conservateurs pourrait faire face à une élection partielle dans son siège d’Uxbridge et de Ruislip, s’il s’avère qu’il a enfreint les règles et qu’il est suspendu pendant 10 jours.

Gavin Williamson enquête sur l’intimidation

L’ancien secrétaire à l’éducation fait face à deux enquêtes officielles distinctes – par le système indépendant de plaintes et de griefs (ICGS) du Parlement et le parti conservateur – sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires et un collègue député.

Sir Gavin a démissionné de son poste de ministre en novembre après une série d’allégations – y compris une affirmation selon laquelle il aurait dit à un fonctionnaire de “se trancher la gorge”.

L’ancienne whip en chef Wendy Morton aurait déposé une plainte officielle après que M. Williamson aurait affirmé qu’elle avait tenté de “nous faire foutre partout” faute d’invitation aux funérailles de la reine.

Sir Gavin Williamson a démissionné en novembre (Getty Images)

Allégations d’inconduite sexuelle

Julian Knight a été suspendu en tant que député conservateur en décembre à la suite d’un rapport à la police impliquant des allégations d’agression sexuelle. M. Knight a fermement nié tout acte répréhensible et a accusé la partie de lui avoir refusé une audience équitable.

Par ailleurs, en mai dernier, un député conservateur de sexe masculin a été arrêté pour suspicion de viol et d’agression sexuelle et a ensuite été libéré sous caution. Le parti travailliste a déclaré qu’il était “choquant” qu’il n’ait pas été suspendu, malgré le fait qu’on lui ait demandé de rester à l’écart du parlement.

David Warburton a fait retirer le whip conservateur en avril après que des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne ont émergé. Les L’heure du dimanche a rapporté que deux femmes ont déposé des plaintes officielles auprès du système indépendant de plaintes et de griefs (ICGS) du parlement au sujet de son harcèlement présumé, ce qu’il nie.

Chris Pincher a démissionné après avoir prétendument peloté deux hommes ((Aaron Chown/AP))

Il s’ensuit une série d’autres scandales d’inconduite sexuelle impliquant des députés conservateurs ces dernières années. L’ancien whip en chef adjoint des conservateurs, Chris Pincher, a quitté son poste en juillet après avoir eu “beaucoup trop” à boire et aurait peloté deux hommes.

Neil Parish a quitté son siège de Tiverton et Honiton en mai après avoir été surpris en train de regarder du porno aux Communes. Le conservateur l’a décrit comme un “moment de folie” et a déclaré que cela s’était produit accidentellement après avoir été aux tracteurs.

Rob Roberts a été dépouillé du whip conservateur l’année dernière après avoir été découvert qu’il avait enfreint la politique sur l’inconduite sexuelle en faisant des avances non désirées à un homme.

L’ancien député conservateur Imran Ahmad Khan a été emprisonné pendant 18 mois l’année dernière pour avoir peloté un garçon de 15 ans en 2008. Et l’ancien député conservateur Charlie Elphicke a été emprisonné pendant deux ans en 2020 après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle.