Tory rift après que Rishi Sunak soutient Lee Anderson dans le fiasco du mot f

Rishi Sunak a été mis en garde contre la transformation des conservateurs en « parti encore plus méchant » après avoir soutenu son vice-président du parti en disant aux migrants qui ne veulent pas vivre sur une péniche qu’ils devraient « retourner en France ».

Le n ° 10 a défendu Lee Anderson, mais ses paroles ont été accueillies avec horreur par de nombreux membres de son parti énervés par un virage à droite sur l’immigration.

Les députés conservateurs l’ont qualifié de « fasciste » qui vend du « populisme bon marché ».

Dominic Grieve, l’ancien procureur général qui a été député conservateur de Beaconsfield dans le Buckinghamshire pendant plus de deux décennies, a déclaré L’indépendant que « un tel langage grossier » découragerait les électeurs flottants et risquait de « faire des conservateurs le parti encore plus méchant ».

C’est venu comme:

L’allié de Boris Johnson et ex-ministre Zac Goldsmith s’est dit « très tenté » de soutenir le Parti travailliste aux prochaines élections

le ministre Robert Jenrick a été contraint de rejeter le verdict de M. Anderson selon lequel le parti conservateur avait « échoué » en matière d’immigration

les ministres ont été informés qu’ils risquaient d’envoyer un « signal épouvantable » après que M. Jenrick ait fait allusion à la possibilité de quitter la Convention européenne des droits de l’homme au sujet du Rwanda

L’ex-députée travailliste Diane Abbott a supprimé un tweet sur 41 migrants noyés, affirmant qu’ils « se sont en effet foutus. Au fond de la mer.

Le principal donateur conservateur Alexander Temerko, un homme d’affaires d’origine ukrainienne, a également exprimé ses inquiétudes, avertissant que le sujet de l’immigration était « délicat » et appelant à plus de coopération avec la France, car il a déclaré que les ministres devraient être « plus agressifs et décisifs dans les actions que dans les paroles ».

M. Anderson a refusé de s’excuser pour ses propos incendiaires, tenus après qu’un groupe de 20 migrants ait obtenu un sursis de dernière minute alors que le premier groupe montait à bord de la barge Bibby Stockholm dans le Dorset.

À propos de ceux qui se plaignent de l’hébergement, M. Anderson a déclaré: « S’ils n’aiment pas les péniches, ils devraient rentrer en France. »

Il était soutenu par Alex Chalk, le secrétaire à la justice, qui a déclaré que même si le langage du député était « salé », son « indignation est bien placée » et ses propos n’étaient « pas du tout du sectarisme ». Le numéro 10 a déclaré que le ministre du Cabinet parlait au nom du gouvernement lorsqu’il a soutenu Anderson.

Mais une rangée distincte est apparue après que M. Anderson a affirmé que le parti avait « échoué » en matière d’immigration. Cela a été rejeté par le ministre de l’Immigration, M. Jenrick et Downing Street, qui ont déclaré qu’il « faisait des progrès » mais pas complaisant.

Dans une scission conservatrice distincte, l’ancien ministre conservateur Zac Goldsmith a déclaré qu’il était « très tenté » de soutenir le parti travailliste lors des prochaines élections générales.

Le pair conservateur – qui a récemment quitté le gouvernement de Rishi Sunak dans une flambée d’acrimonie – a attaqué son propre parti pour ne pas avoir « de réponse claire » au changement climatique.

Un haut responsable conservateur, ancien ministre, a mis en garde M. Sunak contre le « populisme bon marché » de M. Anderson et a exhorté le parti à se souvenir que « c’est un problème aussi grave pour la France que pour nous ».

Un autre ancien ministre conservateur a dit L’indépendant les commentaires semblent « chaotiques et peu sophistiqués – ce qui met Rishi dans un léger désordre ».

M. Grieve a fait valoir qu’il s’agissait d’un « triste commentaire sur l’état actuel du parti conservateur » lorsque son vice-président « a recours à des grossièretés grossières et menaçantes ».

Il a également déclaré que le silence du cabinet condamnant M. Anderson était « assourdissant » et que M. Chalk avait été « entraîné vers le bas » en défendant activement la rhétorique.

Sir Jake Berry, l’ancien président conservateur, a déclaré: « Ce n’est pas le genre de langage que j’utiliserais », bien qu’il soit d’accord avec le « sentiment » des commentaires de M. Anderson qui « reflètent la frustration du peuple britannique ».

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a également défendu M. Anderson, affirmant qu’il « exprimait la profonde frustration du public britannique ».

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a accusé le gouvernement d’alimenter « la division et la haine », tandis que les libéraux démocrates ont déclaré que la défense de M. Anderson par le gouvernement était « tuyeuse ».

Chris McEleny, secrétaire général du parti indépendantiste Alba d’Alex Salmond, a attaqué « la politique brisée du marchand de livres Enoch Powells ».

La secrétaire d’État à l’intérieur du parti travailliste, Yvette Cooper, a accusé les conservateurs de « promouvoir la division » et de « s’en prendre » en raison de leurs échecs dans la lutte contre l’immigration clandestine et l’arriéré d’asile.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « C’est clairement le mauvais langage à utiliser et cela intensifie la rhétorique pour détourner l’attention du fait que le gouvernement échoue. »

Pendant ce temps, M. Jenrick a semé la consternation dans certains cercles conservateurs après avoir laissé entendre que les conservateurs pourraient quitter la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) si les vols rwandais continuaient d’être bloqués.

Lord Heseltine a dit L’indépendant que se retirer de la convention « enverrait un signal épouvantable au monde sur la vision britannique du droit international ».

L’ancien vice-Premier ministre a déclaré que cela faisait partie de la « catastrophe du Brexit », arguant que la droite du parti « sait que le Brexit a échoué et cherche constamment des moyens de renforcer les préjugés ».

Pendant ce temps, les demandeurs d’asile qui refusent de monter sur la péniche sont menacés d’expulsion et de sans-abrisme potentiel, car la résistance entrave les ambitions des ministres d’embarquer 500 personnes à bord.

M. Jenrick a menacé de retirer son soutien à quiconque refuserait de monter sur la barge. « Si vous refusez l’hébergement qui vous est fourni, comme une péniche, nous envisagerons de supprimer votre soutien à l’asile et cette personne devra finalement se débrouiller seule », a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

Un nombre « significatif » de demandeurs d’asile qui s’étaient opposés au déplacement vers une péniche ont depuis changé d’avis, a-t-il déclaré.

« Nous sommes un pays généreux… mais ce n’est pas un menu à la carte à partir duquel les gens peuvent choisir l’hôtel ou l’emplacement qui leur convient le mieux », a-t-il déclaré. « Si vous êtes démuni, alors vous accepterez le logement décent que l’État est en mesure de vous fournir. »