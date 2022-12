Tory Lanez reconnu coupable du verdict du procès pour le tournage de Megan – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Le jury a trouvé le rappeur Tory Lanez coupable d’agression pour la fusillade de 2020 où Megan toi étalon a reçu une balle dans le pied. La décision est intervenue près de deux semaines après le début du procès, qui comprenait le témoignage explosif de Megan, dont le vrai nom est Megan Pete. Tory, dont le vrai nom est Étoile du jour Shemuel Shua Peterson, attendra maintenant sa condamnation et pourrait encourir jusqu’à 24 ans de prison. Comme il est également canadien, il risque également la déportation.

Le procès a eu lieu près de deux mois après que Tory a été accusé de voies de fait pour la fusillade en octobre. Il a été accusé d’avoir tiré sur le “Savage Rapper” dans les pieds lors d’une fête à la piscine en juillet 2020. Tory n’a pas témoigné lors du procès, mais Megan a fait une déclaration émotionnelle devant le tribunal le 13 décembre. vient de me tuer si je savais que je devrais traverser ça », aurait-elle dit, par TMZ. “Parce que j’ai été abattu, j’ai été transformé en une sorte de méchant, et c’est lui la victime. Cela a gâché toute ma vie.

L’ancienne meilleure amie de Megan Kelsey Harris a témoigné, et elle a contesté ses affirmations précédentes selon lesquelles elle avait vu Tory tirer sur le rappeur, par RADIO NATIONALE PUBLIQUE. L’influenceuse, qui a obtenu l’immunité pour le procès, avait initialement déclaré à la police lors d’un entretien qu’elle l’avait vu tirer sur Megan, mais lors de son témoignage, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avoir vu Tory tirer sur son amie. La rappeuse “Hot Girl Summer” et son ancienne assistante se sont disputées lorsque Kelsey a commencé à passer du temps avec Tory après la fusillade présumée.

Megan avait initialement affirmé que Tory lui avait tiré une balle dans le pied dans une publication Instagram supprimée depuis, mais il a toujours nié tout acte répréhensible. Le Bonnes nouvelles le rappeur a parlé de la fusillade et de sa réaction dans un éditorial d’octobre 2020 pour Le New York Times. « J’ai été récemment victime d’un acte de violence par un homme. Après une fête, j’ai reçu deux balles alors que je m’éloignais de lui. Nous n’étions pas en couple”, a-t-elle déclaré. “Même en tant que victime, j’ai été accueillie avec scepticisme et jugement. La façon dont les gens ont publiquement interrogé et débattu pour savoir si j’avais joué un rôle dans ma propre agression violente prouve que mes craintes de discuter de ce qui s’est passé étaient, malheureusement, justifiées.

Les deux rappeurs ont fait mention de la fusillade et des allégations dans leur musique. Suite à l’incident, Tory a fait de nombreuses références sur son dossier Étoile du jour. L’une des fois les plus récentes a été lorsque Megan a fait référence au tournage sur son dernier album Traumazine sur le morceau “Who Me?” Elle rappe : “Je me sens comme Biggie, qui t’a tiré dessus ?/Mais tout le monde sait qui m’a tiré dessus.”

