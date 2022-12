Tory Lanez reconnu coupable de la fusillade de Megan Thee Stallion en 2020 – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Un jury de Los Angeles a déclaré vendredi le rappeur et chanteur Tory Lanez coupable de trois chefs d’accusation liés à la fusillade en juillet 2020 de son collègue rappeur Megan Thee Stallion dans les collines d’Hollywood, a déclaré le procureur du comté de Los Angeles à CNN.

Lanez avait plaidé non coupable d’agression avec une arme à feu semi-automatique, de port d’une arme à feu non enregistrée chargée dans un véhicule et de décharge d’une arme à feu avec négligence grave, selon les procureurs.

Le jury l’a reconnu coupable des trois chefs d’accusation.

Megan a accusé Lanez de lui avoir tiré une balle dans le pied après être sortie d’un véhicule dans lequel ils roulaient à la suite d’une dispute.

Dans son témoignage lors du procès, Megan a déclaré que les choses étaient tendues dans la voiture entre elle, Lanez, et son ancienne amie et assistante, Kelsey Harris, rapporte Billboard Magazine. L’artiste a témoigné que Lanez voulait qu’elle soit claire avec Harris sur le fait que les deux avaient été intimes. Mais Billboard rapporte que Megan était mal à l’aise de le faire parce qu’elle savait que Harris avait le béguin pour le chanteur et rappeur canadien.

Megan a dit qu’elle était sortie de la voiture quand Lanez lui a tiré dessus.

“J’ai commencé à m’éloigner et j’entends Tory crier:” Danse, b *** h “, a-t-elle témoigné en larmes, selon Billboard. « J’ai gelé. J’ai juste ressenti un choc. Je me suis senti blessé. J’ai regardé mes pieds et je vois tout ce sang.

Megan “a fait preuve d’un courage et d’une vulnérabilité incroyables” lors de son témoignage “malgré des attaques répétées et grotesques”, a déclaré le procureur du comté de LA, George Gascón, dans une déclaration à CNN après le verdict.

“Vous avez fait face à un examen injuste et méprisable auquel aucune femme ne devrait jamais faire face et vous avez été une source d’inspiration pour les autres à travers le comté de LA et le pays”, a-t-il déclaré, en référence à Megan.

« Les femmes, en particulier les femmes noires, ont peur de signaler des crimes comme les agressions et les violences sexuelles parce qu’elles ne sont trop souvent pas crues. Ce procès, pour la deuxième fois ce mois-ci, a mis en lumière les nombreuses façons dont notre société doit faire mieux pour les femmes », a ajouté Gascón, faisant référence au fait qu’Harvey Weinstein a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation sur sept lundi.

Il a également remercié les jurés pour “leur temps et leurs délibérations réfléchies”.

Lanez n’a pas pris la parole pour sa défense lors du procès de neuf jours.

Le jury, composé de cinq hommes et sept femmes, a commencé à délibérer jeudi et un verdict a été rendu vendredi après-midi.

Lanez a été emmené hors de la salle d’audience par des huissiers menottés après la lecture du verdict, selon l’affilié de CNN KCBS. Il risque une peine maximale de 22 ans de prison et une possible expulsion vers son Canada natal.

