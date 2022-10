Tory Lanez placé en résidence surveillée jusqu’au procès de Megan Thee Stallion – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Earl Gibson/Lisa O’Connor/Shutterstock

Tory Lanez a été placé en résidence surveillée jusqu’au début de son procès pour voies de fait contre Megan toi étalon. Lors d’une audience à Los Angeles le mercredi 26 octobre, un juge a ordonné au rappeur de rester à la maison avec un moniteur de cheville GPS pendant près d’un mois complet, car les accusations selon lesquelles il aurait blessé Megan lors d’une fusillade en 2020 sont portées devant un tribunal. le 28 novembre, selon TMZ. La décision du juge découle d’accusations récentes selon lesquelles Tory aurait agressé physiquement le chanteur Auguste Alsinapar la prise.

Au cas où vous l’auriez manqué, August a affirmé que Tory l’avait battu en septembre alors qu’il partageait une photo de lui avec un visage ensanglanté sur son Instagram à l’époque. « Il n’y a jamais eu de « bagarre » ! Simplement un assaut », a écrit August dans la longue légende.

Lors de l’audience de mercredi concernant l’attaque présumée, les procureurs ont fait valoir que Tory avait violé les conditions de sa libération sous caution dans le cas de Megan et constituait toujours une menace pour la sécurité publique, par TMZ. L’avocat de Tory a évoqué le fait qu’il n’y avait aucune accusation concernant l’incident présumé d’August, juste des accusations. Le juge a entendu les deux parties et est allé avec le verdict d’assignation à résidence.

En avril, Megan a parlé du tristement célèbre incident de tir de 2020 où elle a été blessée après que Tory lui aurait tiré dessus à la suite d’une dispute sur le fait de quitter une fête plus tôt. “C’était une dispute parce que j’étais prête à partir et que tout le monde n’était pas prêt à partir”, a déclaré Megan. Gayle King à l’époque, expliquant ce qui s’est passé dans la voiture avant la fusillade présumée. «Mais c’est comme des trucs d’amis normaux. Comme, nous nous occupons tout le temps de trucs idiots. Mais je n’ai jamais mis la main sur personne. Je n’ai jamais élevé la voix trop fort. C’était l’une de ces fois où ça n’aurait pas dû devenir aussi fou.

Elle a dit qu’elle est ensuite sortie de la voiture et que c’est à ce moment-là que l’incident s’est produit. « C’est comme si tout se passait si vite. Et tout ce que j’entends, c’est cet homme crier. Et il a dit: “Danse, salope.” Megan a affirmé que Tory tirait par-dessus la fenêtre de la porte de la voiture dans sa direction. Elle a ajouté: “J’avais vraiment peur parce qu’on ne m’avait jamais tiré dessus auparavant.”

Depuis la fusillade présumée, qui aurait blessé son pied, Megan est restée relativement silencieuse à ce sujet, à l’exception de quelques publications sur les réseaux sociaux. Tory, qui a nié tout acte répréhensible sur les réseaux sociaux, a été arrêté en lien avec l’incident. Il a également été de nouveau arrêté plus tard pour avoir apparemment violé les ordres d’un juge de ne pas contacter Megan. Il a versé une caution à ces deux occasions.