Tory Lanez maintient son innocence après 10 ans de prison

Plus loin dans la lettre, Tory a expliqué que lors de son audience de détermination de la peine, il a assumé la responsabilité des « moments verbaux et intimes que j’ai partagés avec les parties impliquées », mais insiste sur le fait qu’il n’a jamais reconnu sa faute pour la fusillade elle-même.

« Je ne me suis en aucun cas excusé pour les accusations dont j’ai été condamné à tort », a-t-il écrit. « Je reste sur la position que je refuse de m’excuser pour quelque chose que je n’ai pas fait. » Lanez a conclu la lettre en écrivant: «J’ai fait face à l’adversité toute ma vie et chaque fois qu’il semblait que j’allais perdre, je suis sorti vainqueur. Ce n’est rien d’autre qu’un autre moment où mon dos est contre le mur et je refuse d’arrêter de me battre jusqu’à ce que je sorte victorieux.

La peine de prison de dix ans prononcée contre Lanez plus tôt cette semaine survient plus de trois ans après la fusillade de juillet 2020. La peine de 10 ans était plus que la probation demandée par ses avocats, mais moins que les procureurs de 13 ans suggérés.

La fusillade a eu lieu après que Lanez, Megan Thee Stallion et son amie Kelsey Harris aient quitté une fête chez Kylie Jenner. Selon les procureurs, Megan est sortie du véhicule avant que Lanez ne lui tire dessus en criant « Danse, bi ***! »

Lanez a été accusé de la fusillade en octobre 2022.