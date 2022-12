Tory Lanez giflé avec une troisième accusation de crime

Après deux ans, Tory Lanez se dirige enfin vers le tribunal pour avoir prétendument tiré sur Megan Thee Stallion. Ce n’est pas Megan qui l’a traîné dans la salle d’audience. Le procureur du district de Los Angeles a décidé de porter plainte contre Lanez pour ses actions présumées de l’été 2020. Lanez a plaidé non coupable depuis le début tandis que Megan Thee Stallion a soutenu que c’était lui qui lui avait tiré dessus.

Tory Lanez frappé d’une 3e accusation de crime, aurait répertorié Kylie Jenner et Corey Gamble comme témoins possibles

La semaine dernière, Tory Lanez a été libéré de son assignation à résidence pour se préparer au procès à venir. Selon TMZTory a été frappé d’une troisième accusation de crime juste avant le début du procès.

La dernière accusation est la décharge négligente d’une arme à feu. Les chefs d’accusation précédents incluent voies de fait avec une arme à feu semi-automatique et port d’une arme à feu chargée et non enregistrée.

La JasminMarque rapporte que Lanez pourrait appeler Kylie Jenner et Corey Gamble à la barre des témoins. Avant que le tournage ne se produise à l’été 2020, Tory et Megan ont tous deux été repérés sur Instagram en direct à la résidence de Kylie. Pendant que Kylie et Corey étaient présents pour le tournage, ils peuvent parler de ce qui s’est passé juste avant ou de tout incident antérieur.

Le procès et les plaidoiries liminaires devraient commencer le 12 décembre.