Tory Lanez est condamné à 10 ans de prison, fracasse Twitter

AU REVOIR

Les médias sociaux sont en effervescence sur Tory Lanez être condamné à 10 ans de prison pour la fusillade de juillet 2020 de Megan toi étalonselon le Presse associée.

Après plusieurs tentatives pour un nouveau procès, Lanez a été enfin condamné après avoir été reconnu coupable d’avoir tiré sur le rappeur.

Avant la condamnation, il a été rapporté que Lanez avait reçu plus de 70 lettres de soutien, dont une de Iggy Azalée qui a été rapidement traîné sur Internet.

Comme indiqué précédemment, après un procès de 9 jours, le 23 décembre 2022, un verdict de culpabilité unanime a été rendu par un jury de la Cour supérieure de Los Angeles, condamnant le chanteur de « Say It », âgé de 31 ans, pour avoir agressé 28- Megan (de son vrai nom Megan Pete), âgée d’un an, avec une arme à feu semi-automatique, transportant une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et déchargeant une arme à feu par négligence grave.

Depuis la fusillade, Lanez a lancé une rafale de railleries et d’autres manigances collantes citées par l’accusation citées dans leur demande de 13 ans derrière les barreaux.

« Sa portée en ligne est mondiale (des millions de followers plus des observateurs occasionnels) et les déclarations de l’accusé enhardissent ses followers de sorte qu’eux aussi ont été complices de re-traumatiser la victime », ont écrit les procureurs dans leur note. « Il est responsable de l’effet de ses paroles et de ses actes. »

Lanez a été condamné après deux jours de procédure judiciaire où les avocats de Lanez ont demandé sa libération conditionnelle et ont inscrit un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie à sa libération pour se concentrer sur « la toxicomanie et l’enfance traumatisante ».

« En supposant que les allégations sont vraies, le traumatisme psychologique, physique et infantile de M. Peterson a été un facteur dans la perpétration de l’infraction. De même, l’infraction actuelle est liée au traumatisme de l’enfance et à la maladie mentale de M. Peterson, aux troubles liés à la consommation d’alcool », indique le dossier des avocats. « M. Le trouble lié à la consommation d’alcool de Peterson, bien qu’il ne constitue pas une défense, a réduit sa culpabilité », selon la note des avocats de la défense de Lanez, Jose Baez de Miami, Floride, et Ed Welbourn de Newport Beach, Californie.

Naturellement, les avocats de Lanez étaient en désaccord avec véhémence avec sa condamnation et ont dit au Presse associée que leur client est utilisé comme exemple.

« Nous sommes extrêmement déçus », a déclaré l’avocat principal de Lanez, Jose Baez, selon AP. « J’ai vu des homicides au volant et d’autres cas où il y a eu des morts, et l’accusé écope toujours de moins de 10 ans. »

Comme prévu, Twitter a explosé avec des blagues, des mèmes et des calomnies qui continuent de se répandre sur tout Internet.

les détenus se réveillent pour qu’il puisse chanter la chanson thème de la fière famille pic.twitter.com/p3IAB5lof4 – dij (@DijahSB) 8 août 2023

Quelle a été votre réaction à la condamnation de Tory Lanez ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la condamnation à 10 ans d’emprisonnement.