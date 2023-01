Tory Lanez change de représentation légale après le verdict de culpabilité dans le procès de Los Angeles pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion.

Tory Lanez a célébré Noël et le Nouvel An derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans son affaire d’armes à feu à Los Angeles. Les accusations comprenaient des voies de fait avec une arme à feu semi-automatique, décharger une arme à feu par négligence grave et avoir une arme à feu non enregistrée et chargée dans un véhicule. L’équipe juridique de Tory a fait de son mieux pour le défendre, mais leur témoin vedette a essentiellement placé l’arme dans sa main. Le témoin a même affirmé qu’il « tirait partout ». L’équipe de la défense appelant un témoin vedette pour aider à prouver votre innocence, puis être directement impliquée est flagrante. Il semble maintenant que Tory modifie sa représentation.

Tory Lanez embauche l’ancien avocat de Suge Knight, David Kenner

Hier, Megann Thee Reporter alias Meghann Cuniff a révélé que Tory Lanez procédait à un changement dans son équipe juridique. Au début, Lanez était représenté par Shawn Holley, avant de passer à George Mgdesyan qui l’a représenté devant le tribunal. Après le déroulement du procès, Tory a maintenant fait appel aux services de l’ancien avocat de Suge Knight David Kenner.

La raison du changement si tard dans le processus n’est toujours pas claire, car la condamnation est prévue pour plus tard ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, il semble que cette épreuve soit loin d’être terminée.