Tory Lanez écope de 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion – Boston News, Météo, Sports

LOS ANGELES (AP) – Un juge a condamné le rappeur Tory Lanez à 10 ans de prison mardi pour coups de feu et blessures vedette du hip-hop Megan toi étalon dans les pieds, concluant une saga juridique et culturelle de trois ans qui a vu deux carrières, et des vies, bouleversées.

Le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, David Herriford, a prononcé la peine contre Lanez, 31 ans, qui était reconnu coupable en décembre de trois crimes: agression avec une arme à feu semi-automatique ; avoir une arme à feu chargée non enregistrée dans un véhicule et décharger une arme à feu par négligence grave.

De l’incident initial dans les collines d’Hollywood en juillet 2020 à l’audience marathon de deux jours sur la détermination de la peine, l’affaire a créé une tempête dans la communauté hip-hop, soulevant des problèmes tels que la réticence des victimes noires à parler à la policepolitique de genre dans le hip-hop, toxicité en ligne, protéger les femmes noires et les ramifications de misogynoir, une marque particulière de misogynie que vivent les femmes noires.

Herriford a déclaré qu’il était « difficile de concilier » le portrait que les amis et la famille de Lanez ont peint lors de l’audition d’une personne aimable, charitable et bon père d’un fils de 6 ans avec la personne qui a tiré sur Megan.

« Parfois, les bonnes personnes font de mauvaises choses », a déclaré Herriford. « Les actions ont des conséquences, et il n’y a pas de gagnants dans ce cas. »

Megan a témoigné pendant le procès, Lanez a tiré avec l’arme à l’arrière de ses pieds et lui a crié de danser alors qu’elle s’éloignait d’un SUV dans lequel ils roulaient, après avoir quitté une fête à la piscine chez Kylie Jenner. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments de balle. Elle a révélé qui avait tiré avec l’arme quelques mois plus tard.

« Depuis que j’ai été violemment abattue par l’accusé, je n’ai pas connu un seul jour de paix », a déclaré Megan dans un communiqué lu au tribunal par un procureur lundi. « Lentement mais sûrement, je guéris et je reviens, mais je ne serai plus jamais le même. »

Lanez a demandé grâce à Herriford juste avant que le juge ne prononce sa peine, demandant soit une probation, soit une peine de prison minimale.

« Si je pouvais inverser la série d’événements cette nuit-là et les changer », je le ferais, a poursuivi Lanez. « La victime était mon amie. La victime est quelqu’un dont je tiens encore à ce jour.

Il a ajouté: « Tout ce que j’ai fait de mal cette nuit-là, j’en assume l’entière responsabilité. »

Lanez est apparu stupéfait pendant la lecture de la phrase, mais n’a eu aucune réaction audible. Sa famille et ses fans dans la salle d’audience sont également restés silencieux après la condamnation.

Le rappeur s’est vu attribuer environ 10 mois de crédit pour le temps qu’il a purgé, la majeure partie passée en prison depuis sa condamnation en décembre.

« Nous sommes extrêmement déçus », a déclaré l’avocat principal de Lanez, Jose Baez, devant le palais de justice. « J’ai vu des homicides au volant et d’autres cas où il y a eu des morts, et l’accusé écope toujours de moins de 10 ans. »

Baez a qualifié la phrase de «vraiment juste un autre exemple de quelqu’un puni pour son statut de célébrité et de quelqu’un utilisé pour donner l’exemple. Et il n’est pas un exemple. C’est un être humain.

Les avocats de Lanez prévoient de faire appel du verdict et de tenter de le faire libérer sous caution pendant qu’ils le font.

Megan, dont le nom légal est Megan Pete, a été félicitée à plusieurs reprises par les procureurs pour son courage à témoigner au cours de l’affaire et à endurer des campagnes de haine en ligne dirigées contre elle.

« J’espère que la bravoure de Mlle Pete donne de l’espoir à ceux qui se sentent impuissants », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón de Megan, lors d’une conférence de presse après la condamnation.

Les procureurs avaient requis une peine de 13 ans de prison. Légalement, Lanez avait été éligible jusqu’à 22 ans.

Au cours de la session de lundi, le père de Lanez, Sonstar Peterson, a retenu ses larmes en racontant comment la mère du rappeur est décédée à l’âge de 11 ans, quelques jours seulement après avoir montré pour la première fois les symptômes du trouble sanguin rare qui entraînerait sa mort.

« Je ne pense pas que quiconque s’en remette », a-t-il déclaré à propos de leur plus jeune enfant, dont le nom légal est Daystar Peterson. « Mais sa musique est devenue son exutoire. »

Lanez a commencé à sortir des mixtapes en 2009 et a connu une augmentation constante de sa popularité, passant aux albums des grands labels. Ses deux derniers ont atteint le top 10 des charts Billboard.

Megan Thee Stallion, aujourd’hui âgée de 28 ans, était déjà une étoile montante majeure au moment du tournage, et sa notoriété a augmenté depuis. Elle a remporté un Grammy pour le meilleur nouvel artiste en 2021, et elle avait des singles n ° 1 avec « Savage », mettant en vedette Beyoncéet en tant qu’invité sur Cardi B « WAP ».

L’aîné Peterson, qui est un ministre chrétien, était l’une des nombreuses personnes qui ont fait des déclarations sur le caractère et les dons de bienfaisance de Lanez – tout comme la mère du fils de Lanez. Des dizaines d’autres ont écrit des lettres à Herriford, notamment le rappeur Iggy Azalea, qui a demandé au juge de prononcer une peine «transformatrice et non destructrice de vie».

Herriford a déclaré que l’enfant de 6 ans de Lanez avait également envoyé une lettre manuscrite, mais le juge ne l’a pas décrite plus en détail.

La famille et les partisans de Lanez ont rempli la salle d’audience; pendant le procès, ils ont soutenu que sa poursuite avait été injustement intentée par Megan et des personnalités puissantes de la musique. Après la lecture du verdict en décembre, le père de Lanez a dénoncé le « système pervers » qui a conduit à la condamnation de son fils ; lundi, Sonstar Peterson a présenté ses excuses à Herriford pour l’explosion.

Le juge avait remis plusieurs petites victoires à chaque camp lors de l’audience de détermination de la peine.

Il a découvert que Megan, qui se trouvait dans une zone isolée ne portant qu’un maillot de bain sans chaussures, était une victime particulièrement vulnérable lorsqu’elle a été abattue, mais que Lanez n’était pas trop cruelle ou insensible en lui tirant dessus.

Le juge a conclu que Lanez ne représentait aucune menace pour la sécurité publique et que son absence de casier judiciaire devrait jouer en sa faveur.

Les avocats de Lanez ont fait valoir qu’il souffrait de troubles de stress post-traumatique à la suite de la mort de sa mère et d’autres difficultés de l’enfance. Ce stress a conduit à de graves abus d’alcool à l’âge adulte, ont-ils déclaré.

Mais le juge a convenu avec les procureurs que ces maladies mentales ne devaient pas être prises en compte dans la détermination de la peine et a finalement donné aux procureurs la plupart de ce qu’ils voulaient.

En vertu de la loi californienne, Lanez n’a été autorisé à la probation dans l’affaire que si le juge a trouvé des circonstances inhabituelles.

Le juge a estimé que l’affaire n’était inhabituelle qu’en raison des deux personnes célèbres impliquées, ce qui, selon lui, n’était pas un facteur.

« Il ne devrait pas être traité sévèrement parce qu’il est une célébrité », a déclaré Hereford, « et il ne devrait pas non plus être traité avec indulgence parce qu’il est une célébrité. »

(Copyright (c) 2022 Sunbeam Television. L’Associated Press a contribué à ce rapport. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

