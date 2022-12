Tory Lanez coupable d’avoir tiré sur l’étalon Megan Thee

Un jury a déclaré Tory Lanez COUPABLE dans son procès pour voies de fait pour le meurtre de Megan Thee Stallion. Lanez, de son vrai nom Daystar Peterson, a été accusé d’avoir tiré sur le collègue rappeur après avoir quitté une fête chez Kylie Jenner le 12 juillet 2020.

Lanez, 30 ans, a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation: voies de fait avec une arme de poing semi-automatique, port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et décharge d’une arme à feu avec négligence grave. Il risque plus de 20 ans de prison et pourrait être expulsé.

Megan, dont le nom légal est Megan Pete, a accusé Lanez de lui avoir tiré dessus pour la première fois via Instagram Live en août 2020, avant de faire récemment les allégations à la barre des témoins.

“Je me suis senti choqué. Je me suis senti blessé. Je n’étais pas sûr que cela se produise vraiment. J’ai regardé mes pieds, j’ai vu le sang et je suis tombée par terre », a témoigné Megan.

Les avocats de la défense de Lanez ont cependant suggéré que quelqu’un d’autre avait l’arme; Kelsey Harris.

Kelsey Harris était un témoin clé à charge, mais a rétracté plusieurs déclarations

Harris, qui est l’ancienne meilleure amie et assistante de Megan, était présente la nuit en question mais a rétracté de manière choquante plusieurs déclarations qu’elle a faites autour de la fusillade. Elle a également plaidé la cinquième malgré les rappels répétés qu’elle avait déjà obtenu l’immunité.

Bien que Harris ait dit à plusieurs reprises qu’elle “ne se souvenait pas de ce qui s’était passé”, l’accusation a diffusé une cassette de 88 minutes de Harris alléguant que Lanez était le tireur.

Elle a dit que LaneZ avait traité Megan de “salopes” et de “h*es” et l’avait également menacée lorsqu’elle était intervenue.

“Il a dit: ‘Mon nigga, je vais te tirer dessus.’ Il m’a dit ça, et il a tendu la main comme s’il allait attraper quelque chose, il a tendu la main vers la console du milieu, mais il n’a jamais rien tiré », a déclaré Kelsey aux autorités. “J’étais comme, ‘D’accord, si vous me tirez dessus, je suppose qu’il est temps pour moi d’y aller. Si vous me tirez dessus, sachez simplement que j’ai des gens qui rouleront derrière moi, mon soutien », a-t-elle répondu, selon l’interview.

Sur la bande, elle a également allégué qu’il l’avait agressée physiquement et a affirmé qu’elle l’avait vu tirer sur Megan.

«Je sors de mon côté et à peine le savez-vous, vous commencez à entendre des coups de feu. J’ai levé les yeux vers le deuxième ou le troisième coup de feu. Vous voyez Tory, il est maintenant sur le siège avant. Je suppose qu’il a dû sauter dans une transition en douceur, et il se penche sur la porte », a déclaré Kelsey, selon la bande de l’accusation.

Ils ont également montré un texte qu’elle a envoyé au garde du corps de Megan qui disait; “Aidez Tory à tirer sur Meg 911.”

Les avocats de Tory Lanez ont allégué que Kelsey Harris avait tiré sur Megan Thee Stallion dans une rage jalouse

La défense a cependant allégué que Harris avait tiré sur Megan Thee Stallion lors d’un combat de chats à propos de Lanez, qui avait été intime avec eux deux.

Lanez n’a pas témoigné et a plaidé non coupable des trois chefs d’accusation de crime dans l’affaire.

Meghann Cuiff de Loi Crime Nouvelles a tweeté que la famille de Lanez avait éclaté dans la salle d’audience après la lecture du verdict. Jay Z et Roc Nation ont également été apparemment mentionnés par des supporters indignés de Lanez.

Megan Thee Stallion est sous la direction de Roc Nation.

Avant sa condamnation, Lanez avait tweeté qu'”aucune arme formée contre lui ne prospérera”.

Cette histoire est encore en développement…