Tory Lanez condamné pour le tournage de Megan Thee Stallion – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Après avoir été reconnu coupable d’agression en décembre 2022, le rappeur Tory Lanez a été condamné dans la tristement célèbre fusillade de 2020 qui a laissé la superstar Megan toi étalonest blessé au pied. Tory, 31 ans, a été condamné le 8 août à 10 ans de prison pour la blessure par balle du collègue rappeur, par Pierre roulante. Selon le journaliste juridique Meghann Cuniff, Tory a pris la parole lors de la détermination de la peine, affirmant que Megan est « quelqu’un dont je me soucie toujours beaucoup à ce jour ».

Avant la condamnation, le 7 août, une lettre de Iggy Azalée a demandé que la décision du juge sur une peine soit « transformatrice, et non destructrice de vie », par USA aujourd’hui. Et une déclaration émouvante du père de Tory, ministre chrétien Sonstar Peterson a rappelé la mère de Tory Luella décédé alors que le rappeur n’avait que 11 ans, et notant que « sa musique est devenue son exutoire ».

fils de Tory Kaïqui a environ 6 ans, aurait également remis au juge une lettre manuscrite, qui a été référencée au tribunal mais pas autrement élaborée, selon le Presse associée. Megan a notamment partagé une déclaration d’impact de la victime le même jour, remise par le procureur de district adjoint Kathy Ta. « Depuis que j’ai été violemment abattu par l’accusé, je n’ai pas connu un seul jour de paix », a déclaré Megan dans la déclaration émouvante. « Lentement mais sûrement, je guéris et je reviens, mais je ne serai plus jamais le même. »

En raison des longues déclarations faites devant le tribunal, en plus des avocats des deux parties plaidant pour la durée et la nature de la condamnation, la condamnation a été repoussée du 7 août au 8 août.

Tory, également connu sous son vrai nom de Étoile du jour Shemuel Shua Peterson, a été reconnu coupable en décembre 2022 après avoir été accusé en octobre précédent d’agression pour avoir prétendument tiré sur l’icône « Savage » dans le pied. Il risquait jusqu’à 24 ans de prison et une éventuelle expulsion vers le Canada. En juillet, le juge de la Cour supérieure de Los Angeles David Herriford a rejeté la demande du rappeur pour un nouveau procès.

L’incident présumé s’est produit lors d’une fête à la piscine organisée par Kylie Jenner en juillet 2020, et le duo se serait disputé avant que cela ne se produise alors qu’elle s’éloignait. Megan (née Megan Pete), a été ouverte sur l’impact que l’incident a eu sur sa vie.

« J’aurais aimé qu’il me tue si j’avais su que je devrais traverser ça », aurait-elle déclaré dans un communiqué lors du procès de décembre, par TMZ. « Parce que j’ai été abattu, j’ai été transformé en une sorte de méchant, et c’est lui la victime. Cela a gâché toute ma vie. Tory a nié les accusations, que Megan a initialement mises en avant sa blessure dans un message sur les réseaux sociaux supprimé depuis.

Le petit ami de Megan Thee Stallion: tout sur Romelu Lukaku, ses romances avec Pardi, Tory Lanez et plus

« J’aurais aimé pouvoir gérer cette situation en privé », a avoué Megan à Elle en mai 2023. « C’était mon intention, mais une fois que mon agresseur l’a rendue publique, tout a changé. Au moment où j’ai identifié mon agresseur, j’étais complètement vidé. Beaucoup pensaient que j’étais inexplicablement guéri parce que je souriais toujours à travers la douleur, que je publiais toujours sur les réseaux sociaux, que je performais toujours, que je dansais toujours et que je diffusais toujours de la musique. La vérité est que j’ai commencé à tomber dans une dépression.

Elle a poursuivi en décrivant comment l’incident avait même affecté sa carrière. « Je n’avais pas envie de faire de la musique », a-t-elle expliqué. « J’étais dans un endroit si bas que je ne savais même pas sur quoi je voulais rapper. Je me demandais si les gens s’en souciaient encore. Il y avait des moments où je serais littéralement dans les coulisses ou dans mon hôtel, pleurant mes yeux, puis je devrais rassembler Megan Pete et être Megan Thee Stallion.

Elle a détaillé ses blessures douloureuses dans une interview de juin 20220. « Ce que personne ne sait, c’est que j’ai dû me faire opérer le soir même [as the alleged shooting], » elle a dit Pierre roulante, notant qu’elle est restée en Californie pendant plusieurs jours. « Puis j’étais à New York pendant un moment », a-t-elle poursuivi. « Mes deux jambes enveloppées. Je ne pouvais pas marcher. J’ai encore des fragments de balle dans les pieds en ce moment. J’avais très peur de ne plus pouvoir être Megan Thee Stallion. Et j’étais f ***** up.

Pourtant, elle était reconnaissante lorsque le verdict de culpabilité a été rendu juste avant Noël. « Lorsque le verdict de culpabilité est tombé le 23 décembre 2022, c’était plus qu’une simple justification pour moi », a-t-elle déclaré. « Ce fut une victoire pour toutes les femmes qui ont déjà été honteuses, renvoyées et blâmées pour un crime violent commis contre elles. »

Et dans une interview fin mai, elle a rassuré les fans que la musique reviendrait. « Les fans peuvent s’attendre à de la nouvelle musique quand je suis dans un meilleur endroit », a-t-elle déclaré Dans le style pour une interview publiée le 30 mai. « En ce moment, je me concentre sur la guérison. »

