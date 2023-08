Tory Lanez condamné à 10 ans pour avoir tiré sur Megan l’étalon

Tory Lanez a été officiellement condamné à 10 ans de prison pour le tournage de Megan Thee Stallion en juillet 2020.

Après plusieurs tentatives pour un nouveau procès aujourd’hui, Tory Lanez a finalement été condamné après avoir été reconnu coupable d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion en décembre. Après un procès de neuf jours, le 23 décembre 2022, le verdict unanime a été rendu par un jury de la Cour supérieure de Los Angeles, condamnant le chanteur de « Luv », 31 ans, pour avoir agressé Megan, 28 ans (de son vrai nom Megan Pete) avec une arme à feu semi-automatique, transportant une arme à feu chargée non enregistrée dans un véhicule et déchargeant une arme à feu par négligence grave.

Depuis le tournage en juillet 2020, Lanez s’est comporté de manière si irrationnelle que personne ne pouvait y comprendre. L’accusation l’a cité dans son demande de 13 ans derrière les barreaux.

« Sa portée en ligne est mondiale (des millions de followers plus des observateurs occasionnels) et les déclarations de l’accusé enhardissent ses followers de sorte qu’eux aussi ont été complices de re-traumatiser la victime », ont écrit les procureurs dans leur note. « Il est responsable de l’effet de ses paroles et de ses actes. »