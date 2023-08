Tory Lanez condamné à 10 ans pour avoir tiré sur Megan l’étalon

Quelques uns gnome parti jusqu’en novembre…

Tory Lanez était condamné à 10 ans de prison pour le tournage de Megan Thee Stallion en juillet 2020 le 8 août, selon le Presse associée.

Après plusieurs tentatives pour un nouveau procès, Lanez a finalement été condamné après avoir été reconnu coupable d’avoir tiré sur le rappeur. Comme indiqué précédemment, après un procès de neuf jours, le 23 décembre 2022, un verdict de culpabilité unanime a été rendu par un jury de la Cour supérieure de Los Angeles, condamnant le chanteur de « Luv », âgé de 31 ans, pour avoir agressé un homme de 28 ans. -l’ancienne Megan (de son vrai nom Megan Pete) avec une arme à feu semi-automatique, transportant une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et déchargeant une arme à feu par négligence grave.

Depuis la fusillade, Lanez s’est comporté de manière si irrationnelle avec des railleries et des actions que personne ne pouvait comprendre. L’accusation l’a cité dans son demande de 13 ans derrière les barreaux.

« Sa portée en ligne est mondiale (des millions de followers plus des observateurs occasionnels) et les déclarations de l’accusé enhardissent ses followers de sorte qu’eux aussi ont été complices de re-traumatiser la victime », ont écrit les procureurs dans leur note. « Il est responsable de l’effet de ses paroles et de ses actes. »

Lanez a été condamné après deux jours de procédure judiciaire et le résultat était très différent de ce que recherchait son équipe juridique. Les avocats de Lanez ont demandé qu’il soit mis en liberté surveillée et ont déclaré qu’ils le voulaient dans un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie à sa libération pour se concentrer sur « la toxicomanie et l’enfance traumatisante ».

« En supposant que les allégations sont vraies, le traumatisme psychologique, physique et infantile de M. Peterson a été un facteur dans la perpétration de l’infraction. De même, l’infraction actuelle est liée au traumatisme de l’enfance et à la maladie mentale de M. Peterson, aux troubles liés à la consommation d’alcool », indique le dossier des avocats. « M. Le trouble lié à la consommation d’alcool de Peterson, bien qu’il ne constitue pas une défense, a réduit sa culpabilité », selon la note des avocats de la défense de Lanez, Jose Baez de Miami, Floride, et Ed Welbourn de Newport Beach, Californie.

Naturellement, les avocats de Lanez ne sont pas très satisfaits de sa condamnation et ils ont dit au Presse associée que leur client est utilisé comme exemple.

« Nous sommes extrêmement déçus », a déclaré l’avocat principal de Lanez, Jose Baez, selon AP. « J’ai vu des homicides au volant et d’autres cas où il y a eu des morts, et l’accusé écope toujours de moins de 10 ans. » Il a ajouté que c’est « vraiment juste un autre exemple de quelqu’un qui est puni pour son statut de célébrité et quelqu’un qui est utilisé pour donner l’exemple. Et il n’est pas un exemple. C’est un être humain.

La peine de 10 ans survient alors que Lanez a parlé devant le tribunal de s’occuper toujours de Megan et a déclaré qu’ils s’étaient liés pour avoir perdu leur mère. Après presque trois ans de douleur, de drames et de conflits sur les réseaux sociaux, toutes les personnes impliquées peuvent enfin mettre cette affaire derrière elles.

Comme vous pouvez l’imaginer, les chaudasses sont ravies et déclarent la condamnation une victoire.

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a publié une déclaration félicitant Megan Thee Stallion pour sa bravoure au fur et à mesure que cette affaire se déroulait.

« Je félicite Megan Pete pour son incroyable bravoure et sa vulnérabilité alors qu’elle a subi des mois d’enquête approfondie et de comparutions devant le tribunal où elle a dû revivre son traumatisme et l’examen public qui a suivi », a déclaré la déclaration de Gascón selon la journaliste Meghann Cuniff.