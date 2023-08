Tory Lanez condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

Le musicien Tory Lanez a été condamné mardi à 10 ans de prison pour le meurtre de sa collègue artiste Megan Thee Stallion en 2020.

Lanez, dont le nom légal est Daystar Peterson, a été reconnu coupable en décembre 2022 de trois crimes liés à la fusillade, qui ont blessé son collègue artiste au pied.

Le verdict de Tory Lanez met fin à la saga de deux ans de Megan Thee Stallion après le tournage En savoir plus

Les procureurs avaient demandé que le rappeur canadien de 30 ans soit condamné à 13 ans de prison. L’équipe de défense de Lanez avait appelé à la probation et un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie qui aiderait l’artiste à faire face à l’alcoolisme, qu’ils disent avoir développé pour faire face aux traumatismes de l’enfance.

Lanez est emprisonné depuis sa condamnation en décembre.

Lundi, Megan Thee Stallion avait témoigné devant le tribunal que la fusillade l’avait laissée dévastée. « Depuis que j’ai été violemment abattue par l’accusé, je n’ai pas connu un seul jour de paix », a-t-elle déclaré dans une déclaration écrite qui a été lue au tribunal. « Lentement mais sûrement, je guéris et je reviens, mais je ne serai plus jamais le même. »

Jose Baez, l’avocat de Lanez, a déclaré aux journalistes après le tribunal lundi que le rappeur clame son innocence et que son incarcération sera préjudiciable aux groupes à but non lucratif et aux individus qu’il soutient financièrement. Baez avait demandé que Lanez soit condamné à un programme de traitement résidentiel d’un an pour traiter les problèmes d’abus d’alcool.

Le père de Lanez, Sonstar Peterson, avait fait une déclaration émouvante à propos de la perte de sa mère par son fils à l’âge de 11 ans. «Je ne pense pas que quiconque s’en remette. Mais sa musique est devenue son exutoire.

Le tournage a eu lieu en juillet 2020, alors que les artistes, un ami et le garde du corps de Lanez quittaient une fête au domicile hollywoodien de Kylie Jenner.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour The Guardian fait la une des États-Unis Bulletin gratuit Pour les lecteurs américains, nous proposons une édition régionale de notre e-mail quotidien, fournissant les titres les plus importants chaque matin « , »newsletterId »: »today-us », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Headlines US tous les jours »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Plus de détails bientôt…