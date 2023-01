Tory Lanez aurait regretté de ne pas avoir témoigné lors d’un procès pour fusillade à Los Angeles

Tory Lanez utilise son temps en prison pour réfléchir et il regretterait de ne pas avoir témoigné lors de son procès pour fusillade avec Megan Thee Stallion.

Maintenant que la fumée s’est dissipée sur le procès très médiatisé, la condamnation du rappeur canadien approche à grands pas. Pendant tout ce temps, Lanez attend de connaître son sort, des pourparlers d’appel continuent d’être discutés alors qu’il engage une nouvelle équipe juridique.

Comme indiqué précédemment, David Kenner, qui représentait Snoop Dogg dans son affaire de meurtre dans les années 90, a été embauché aux côtés de Jose Baez, qui a notamment défendu Casey Anthony et Aaron Hernandez.

Tory Lanez aurait regretté sa décision de ne pas témoigner au procès, une nouvelle équipe juridique suggère que des erreurs ont été commises au tribunal

En parlant de Baez, il ne perd pas de temps à se rendre au travail et il parle également de son client. Selon TMZBaez est prêt à tout faire et se sent confiant dans sa capacité à représenter Lanez.

“Malheureusement, c’est comme ça, mais il m’a maintenant et je suis certainement prêt à lui donner tout ce que j’ai et j’espère que nous obtiendrons le meilleur résultat possible pour lui”, a-t-il déclaré. “Dans tout cela, il y a des choses qui, dans le procès, il aurait certainement souhaité qu’elles aillent dans l’autre sens”, a-t-il déclaré. « Il fait de son mieux pour s’adapter à tout. Compte tenu du fait qu’il n’a jamais été dans cette situation auparavant, c’est vraiment un processus difficile à traverser.

Pendant ce temps, un problème qui revient fréquemment est la décision de Tory de ne pas témoigner dans son propre procès. Selon Pierre roulanteTory regretterait cette décision et estime avoir reçu de mauvais conseils juridiques.

La source bien placée dit que Lanez, dont le nom légal est Daystar Peterson, voulait prendre la barre des témoins pour plaider sa cause directement devant les jurés mais en a été dissuadé par l’avocat George Mgdesyan dans une décision que Peterson considère maintenant comme erronée.

Si un nouveau procès est accordé, il est presque certain que Lanez prendra position, sa nouvelle équipe juridique est convaincue que cela aidera son cas.