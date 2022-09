L’odeur de la mort persiste longtemps après l’occupation.

Plus de cinq mois après que les forces russes ont quitté la banlieue de Kyiv, des corps sont toujours retrouvés dans des tombes peu profondes.

Il y a une puanteur de chair en décomposition dans l’air. La police fouillant une forêt à la recherche de mines juste à l’extérieur de Bucha a trouvé deux hommes qui sont clairement morts depuis des mois. Les officiers nous disent qu’un corps montre des signes de torture possible.

“Nous voyons qu’il a des blessures physiques : ses mains sont liées avec un chapeau sur la tête et du ruban adhésif autour du cou”, a déclaré Andriy Niebytov, le chef de la police de la région de Kyiv.

Dernier épisode de la guerre en Ukraine : “Sabotez” l’armée russe de l’intérieur, exhorte Zelenskyy à recruter des Ukrainiens

Le visage d’une personne est couvert et ce qui ressemble à du ruban adhésif épais apparaît enroulé autour de son torse.

Ce sont deux des dix-huit corps que la police dit avoir récemment exhumés dans cette petite zone. L’un est tellement décomposé que son corps est maintenant en deux parties. La moitié inférieure est soulevée sur une civière par la ceinture de son pantalon. Une veste portant une crête ukrainienne est utilisée pour soulever le reste.

“Nous comprenons maintenant que le deuxième homme est un civil et a été torturé. Il roulait à bicyclette près des positions russes et il a été détenu, torturé puis exécuté”, a déclaré le chef de la police Niebytov.

“Récemment, nous avons découvert une fosse avec sept corps de civils ukrainiens assassinés qui ont été brutalement torturés avant d’être tués. Leurs membres, leurs genoux ou leurs mains ont été abattus, nous avons vu que leurs mains étaient liées et leurs yeux bandés, et nous pensons qu’ils ont été torturés. longtemps avant d’être exécuté.”

Un garage incendié et des os aspergés d’essence

De la lisière de la forêt, il y a une vue dégagée sur les toits de Kyiv et ses environs. Selon la police, il a été utilisé comme position stratégique par les forces russes au printemps. Les corps qu’ils trouvent enterrés ici font partie des plus de deux cents personnes qui sont toujours portées disparues dans cette région après que Moscou a annulé son avance ratée sur la capitale ukrainienne en avril.

Vadym Evdokymenko n’a pas su où se trouvait son père pendant des mois. A tout juste 20 ans, il suivait une formation à Kyiv pour devenir coiffeur lorsque la guerre a éclaté. Les forces russes ont envahi la jolie banlieue de Bucha où il vivait avec ses parents.

Soudain, la vie est devenue une question de survie.

Il a eu des nouvelles de son père pour la dernière fois le 2 mars. Après avoir perdu le contact, Vadym a réussi à s’échapper de Bucha avec sa mère sept jours plus tard. Il a maintenant appris que son père s’était réfugié dans un garage avec quatre autres personnes après l’entrée des forces russes dans la ville. Vadym nous a emmenés au garage dans un quartier résidentiel – il est complètement brûlé.

“J’ai entendu différentes versions. Quelqu’un a dit qu’ils avaient lancé une grenade ici et l’avaient fermée de l’extérieur”, raconte Vadym.

“Mais au cours de l’enquête, dix douilles ont été retrouvées à l’intérieur et les os ont été aspergés d’essence.”

Ce n’est qu’en juin, lorsqu’un procureur a envoyé à Vadym des photographies du corps et de la carte d’identité de son père, qu’il a appris qu’il était mort.

Image:

Vadym Evdokymenko n’a pas su où était son père pendant des mois



La justice dans un pays consumé par la guerre semble éloignée

Vadym connaît le surnom de l’un des soldats qui, selon lui, est à l’origine de la mort de son père. Mais l’idée de poursuites ou de justice alors que le pays est encore dévoré par la guerre semble lointaine.

Le maire de Bucha me dit que 93 % des corps retrouvés ici après le départ des forces russes avaient des blessures par balle. Anatoliy Fedoruk dit que plus de 400 personnes ont été tuées pendant les 33 jours d’occupation de Bucha sur les 3 500 habitants qui sont restés.

Il est à craindre que pire encore puisse émerger dans le nord-est récemment libéré.

Un site de sépulture de masse, exhumé à Izyum, a déterré 436 corps. Trente des personnes récupérées montreraient des signes visibles de torture, selon des responsables ukrainiens.

Trois autres tombes ont depuis été découvertes après que les forces russes ont occupé la région de Kharkiv pendant près de six mois.

En savoir plus sur l’Ukraine :

Enveloppé de secret : la poussée de l’Ukraine vers le sud

Les mères ukrainiennes qui ont envoyé leurs enfants dans un camp de vacances russe

Des Britanniques capturés accueillis sur le vol de retour par Roman Abramovich – qui leur a donné des iPhones pour appeler leurs familles

Environ un cinquième de l’Ukraine reste sous contrôle russe et on craint qu’il y ait beaucoup plus de Buchas et d’Izyums. Nous ne les connaissons pas encore.

Le maire de Bucha dit que la lutte pour la justice est une autre que l’Ukraine doit gagner. “Si cela ne se produit pas, nous aurons les mêmes événements tragiques, les mêmes atrocités commises par les troupes russes dans d’autres parties du monde.”