Tortures, décapitations et viols collectifs : comment une région rurale autrefois paisible est devenue une zone de guerre brûlante où des militants sanglants se déchaînent

DES décapitations horrifiantes aux viols collectifs d’adolescentes, une ville indienne est devenue une zone de guerre sanglante et en proie à la violence ethnique.

Des centaines de personnes ont été sauvagement tuées après des affrontements qui ont éclaté à Manipur en mai.

Des centaines de personnes ont été brutalement tuées après des affrontements qui ont éclaté à Manipur en mai.

Le fossé entre Kukis et Meiteis est profond et entraîne des conséquences dévastatrices

De nouvelles émeutes ont éclaté suite à la mort de deux étudiants dans l'État

Une femme blessée est transportée vers une ambulance dans le district de Bishnupur, à Manipur.

Des villages et des villes entiers ont été incendiés par des militants sauvages

Des zones autrefois paisibles sont désormais méconnaissables alors que la sauvagerie entre la communauté Meitei et les tribus Kuki devient incontrôlable, laissant l’État au bord de la guerre civile.

Des allégations horribles de décapitations, de viols collectifs de femmes et d’enfants et de personnes brûlées vives émergent désormais du Manipur à un rythme alarmant alors que le gouvernement rétablit l’accès aux services Internet.

Ruth – une femme Kuki dont le nom a été changé pour sa propre protection – a déclaré qu’elle avait de justesse échappé à la vie après qu’elle et sa famille aient été prises pour cible par une foule armée.

Sa vie a changé pour toujours le 3 mai lorsque sa maison a été prise dans une embuscade.

La mère de deux enfants, employée du gouvernement, venait juste de terminer son travail lorsque son mari l’a appelée et l’a exhortée à rentrer à la maison.

Elle préparait le dîner pour son mari et ses filles, âgées de sept et cinq ans, lorsqu’ils ont entendu des bruits de gaz lacrymogènes et d’explosions à proximité.

L’homme de 42 ans a déclaré au Sun : « Ils ont commencé à crier et il y avait des bruits énormes venant de la route principale.

« J’entendais le bruit des gaz lacrymogènes, le bruit des bombardements des bâtiments, les explosions des cylindres. Je pouvais tout entendre. »

On pouvait entendre des groupes militants Meitei crier qu’ils allaient « tuer » les Kuki et les incendier, a déclaré Ruth.

Ruth a éteint toutes les lumières de sa maison et s’est cachée avec son mari et ses deux filles terrifiées jusqu’aux petites heures du matin, lorsque les bruits « effrayants » ont commencé à se calmer.

Leur église, située à seulement 200 mètres de leur domicile, a été incendiée.

La famille de Ruth a écouté les flammes brûler toute la nuit, puis s’est enfuie le matin avec rien d’autre que les vêtements sur le dos.

Leur maison a été perquisitionnée et leurs passeports, cartes bancaires, vêtements, canapé, congélateur et télévision ont été volés.

Des affrontements entre les peuples Meitei et Kuki auraient éclaté à cause d’un conflit foncier.

Des violences ont éclaté et des maisons ont été incendiées alors que les Kukis protestaient contre les demandes de Meitei qui permettraient au groupe majoritaire d’acheter des terres dans les collines du Manipur, actuellement occupées par les Kukis.

Les atrocités auxquelles sont encore confrontés les habitants du Manipur sont difficiles à digérer.

En juillet, Ruth a déclaré qu’un membre de sa communauté, David Thiek, 31 ans, avait connu une fin horrible lorsque son village, Langza, avait été attaqué par « les militants ».

S’étouffant avec ses mots, elle a déclaré : « Il était à l’intérieur de sa maison et les groupes militants Meitei… sont arrivés là-bas. Ils l’ont décapité.

« D’abord, ils lui ont coupé une main, un membre. Et puis ils criaient : « Où est ta main ? Allez simplement chercher.

« Et puis ils ont coupé l’autre bras, puis ils lui ont coupé les jambes… et puis ils l’ont décapité. »

Une photo poignante montrait un homme portant la tête coupée de Thiek d’une main et une machette de l’autre, tandis que des images montraient sa tête ensanglantée et battue coincée sur une clôture.

Les troubles continuent de secouer l’État, désormais officieusement séparé dans des zones contrôlées par les deux communautés.

Même avec l’aide de près de 10 000 soldats de l’armée et des Assam Rifles, la police locale n’a pas réussi à maintenir la paix.

Cette semaine encore, des photos bouleversantes de deux étudiants – une fille de 17 ans et un homme de 20 ans – portés disparus en juillet ont fait surface.

Une photo montre la jeune fille assise avec l’autre étudiant à côté d’elle, tenant un sac à dos dans ce qui semble être un camp de fortune dans la jungle.

On peut voir deux hommes armés se tenant derrière eux.

La photo suivante montre les corps des étudiants affalés sur le sol.

Le gouvernement du Manipur a déclaré dans un communiqué que des travaux visant à « identifier les auteurs du meurtre des deux étudiants » étaient en cours.

Des sources auraient déclaré au média local NDTV que les enquêteurs enquêtaient également sur les allégations selon lesquelles la plus jeune étudiante aurait été violée avant d’être « assassinée ».

En larmes, Ruth a repensé au matin où elle a été forcée de fuir son foyer où elle vivait depuis deux ans.

Sa famille a proposé d’emmener à l’aéroport autant de personnes que possible dans leur voiture, mais a laissé derrière elle un homme qui leur a assuré qu’il obtiendrait de l’aide.

« Nous avons appris que peu de temps après notre départ, peut-être 10 à 15 minutes environ, les Meiteis… ont commencé à vandaliser et à piller tout ce qu’ils voulaient dans mon quartier qui m’était attribué », a déclaré Ruth.

« Avant que sa propre communauté ne vienne secourir la personne, le groupe militant Meitei est entré dans notre campus et a saisi sa carte d’identité.

« Ils ont appris qu’il était un Kuki, alors ils ont pillé sa maison, puis les foules étaient là et ensuite ils l’ont brûlé vif.

« Je me sens tellement désolé pour cette personne. »

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules incendiés

Les violences meurtrières ont éclaté à Manipur en mai mais font toujours rage aujourd’hui.

Des maisons à travers l’État ont été incendiées, provoquant le déplacement de milliers de personnes.

Deux étudiants de Manipuri auraient été assassinés au milieu de violences ethniques

Les maisons sont perquisitionnées et les objets volés, avant d'être finalement incendiées.

Ruth lutte contre un énorme sentiment de culpabilité depuis qu’elle a laissé l’homme derrière elle.

Sa famille a passé deux jours à l’aéroport avant de prendre le premier vol et d’atterrir dans la ville de Guwahati, où elle réside aujourd’hui.

« Manipur brûle en ce moment », a déclaré Ruth.

« Les églises sont toutes incendiées, les gens ne reçoivent pas de médicaments, il n’y a pas d’écoles ni d’éducation normale… surtout dans les régions montagneuses.

« C’est totalement un autre monde. »

Ruth a récemment appris l’existence d’une autre attaque impitoyable contre des membres d’une tribu de Manipur, dont une femme d’une quarantaine d’années et une autre dans la vingtaine, qui seraient une mère et sa fille.

Elle a expliqué : « Deux femmes Kuki, elles ont été exhibées nues et ont été violées collectivement par les Meiteis.

« C’était horrible. Je ne peux pas manger de nourriture, c’est tout simplement trop difficile à prendre.

Le père et le frère de 19 ans de la jeune femme Kuki-Zomi auraient été battus à mort.

La femme plus âgée, qui ne peut être identifiée pour des raisons juridiques, a sangloté en déclarant à la BBC : « Voir comment ma fille a été traitée, après que mon mari et mon fils ont été tués, cela m’a donné envie de mourir.

« Mon mari était ancien d’une église. Il était doux et gentil. Ses bras ont été lacérés à coup de couteaux.

« Mon fils était en 12e année, un garçon doux qui ne se battait jamais avec personne. Il a été brutalement battu à coups de bâton.

« Il a été tué parce qu’il leur courait après [the mob] pour essayer de sauver sa sœur. Ma fille ne s’en est pas remise.

« Ils ont été tués devant elle. »

Le Premier ministre Narendra Modi a reconnu la tragédie lorsqu’une vidéo pénible des agressions présumées a commencé à circuler, affirmant qu’elle avait « fait honte à l’Inde » et qu’« aucun coupable ne serait épargné ».

Sept arrestations ont été effectuées dans cette affaire après que la vidéo soit devenue virale.

Ruth pense que des groupes militants de Meitei sont venus dans son village en se faisant passer pour des employés du gouvernement de l’État pour un « recensement » quelques semaines seulement avant que sa maison ne soit attaquée.

Elle a affirmé qu’ils marquaient l’entrée de chaque maison Kuki avec un point rouge.

Il est désormais interdit aux Kukis et aux Meiteis d’entrer dans les zones dominées par l’autre groupe.

Mais Ruth a déclaré que beaucoup de ses amis Kuki défendent toujours leurs terres contre les « licenciements » des militants Meitei, ou se cachent dans des abris de fortune.

Le Sun a contacté le ministre en chef du Manipur, Nongthombam Biren Singh, la police du Manipur et le Premier ministre indien Narendra Modi pour commentaires. Ils n’ont pas répondu.

Des foules armées se sont déchaînées à travers l'État indien, laissant une traînée de destruction

Des manifestants pacifiques auraient été confrontés à la violence de la police mercredi.

La police arrête une femme lors d'une manifestation contre la violence

L'utilisateur X @MahuaMoitraFans a déclaré que « Manipur a besoin d'attention »

Les manifestants crient en brûlant des effigies de politiciens indiens et manipurs