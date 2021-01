Le président Joe Biden est critiqué à la fois par la gauche et la droite pour avoir prétendu que son plan de sauvetage américain aidera les Américains en difficulté pendant la pandémie en offrant un stimulus de 2000 dollars – un montant également demandé par Trump.

« 600 $, ce n’est tout simplement pas suffisant lorsque vous devez choisir entre payer votre loyer et mettre de la nourriture sur la table », Biden a tweeté samedi, faisant référence au paiement de relance de 600 dollars passé au cours des dernières semaines de la présidence de Trump.

Biden a ensuite réclamé son plan de sauvetage américain de 1,9 milliard de dollars, qu’il a exhorté le Congrès à adopter le plus tôt possible, «Termine le travail consistant à offrir 2 000 $ aux personnes qui en ont le plus besoin.»

600 $, ce n’est tout simplement pas suffisant lorsque vous devez choisir entre payer votre loyer et mettre de la nourriture sur la table. C’est pourquoi mon plan de sauvetage américain termine le travail consistant à donner 2 000 $ aux personnes qui en ont le plus besoin. – Président Biden (@POTUS) 30 janvier 2021

Biden ne l’avait peut-être pas voulu, mais son tweet l’aligne sur l’ancien adversaire Trump, qui a critiqué le Congrès en décembre pour un projet de loi de relance Covid-19 qui offrait un «Ridiculement bas» Paiement direct de 600 $ aux Américains, et il a poussé pour le même paiement de 2000 $ que Biden semble réclamer pour le moment.

Regardez ça! C’est exactement ce que @ POTUS45 recherché pour le peuple américain. https://t.co/kYu7pajEhi – Compte à rebours officiel jusqu’au dernier jour de Joe en fonction. (@JoeBye_den) 30 janvier 2021

Vous avez promis des chèques de 2 000 $. Vous n’étiez pas président lorsque ces chèques de 600 $ ont été émis. C’était l’argent de Trump. Vous avez fait campagne sur des chèques de 2 000 $. Pas de chèques de 1400 $. Sous Trump, nous avons obtenu 1800 dollars. Vous essayez déjà de nous donner moins que ce clown. Pour être meilleur que lui, tu dois faire mieux. https://t.co/QSayuXTQmH – AshleyStevens (@The_Acumen) 30 janvier 2021

Le plan de sauvetage américain de Biden, cependant, offre un paiement de relance de 1400 $, un dépôt unique que d’autres législateurs démocrates ont appelé trop bas. Le représentant Ilhan Omar (D-Minnesota) et de nombreux autres membres de la Chambre ont appelé cette semaine Biden à offrir des paiements récurrents de 2000 $ jusqu’à ce que l’économie soit complètement rouverte.

Biden avait précédemment promis un paiement de relance de 2000 $ « immédiatement » quand il a pris la présidence. Même avec les démocrates qui contrôlent à la fois la Chambre et le Sénat, cela ne s’est pas produit.

Les critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser Biden d’avoir fait des déclarations du bout des lèvres avec ses appels répétés à des paiements Covid plus élevés, et pour remettre en question les mathématiques bizarres derrière ses supposés paiements de relance de 2000 $ – car son plan offre en réalité 1400 $, qui ne monte que 2000 $ si vous comptez le stimulus passé pendant que Trump était président.

1 400 $ n’est pas 2 000 $. Vous avez promis des chèques de 2000 $ jusqu’à ce que vous ayez le pouvoir, que tout d’un coup c’était "portant le total à 2000 $" et "terminer le travail." – Plateau de jeux (@games_tray) 30 janvier 2021

600 $ ne suffisent pas, c’est pourquoi j’ai menti sur le fait de vous obtenir 2 000 $ immédiatement et que je pourrais peut-être vous obtenir 1 400 $ en quelques mois. https://t.co/oHacqcEasM – 2k MAINTENANT 🦺 (@PatTheBerner) 30 janvier 2021

nous voulons notre argent joe https://t.co/ZXMvklAL4W pic.twitter.com/9ZSxIXkwTP – v (@viktheevegan) 30 janvier 2021

Il s’agit d’une rotation de classe mondiale en ne donnant que 1400 $ lorsque vous avez promis 2000 $. Vous savez qui n’aime pas ce genre de spin? Géorgiens. # 2KChecks https://t.co/BgVuppk2QX – Cari Templeton (@cariforcouncil) 30 janvier 2021

Torturer la langue anglaise pour éviter de donner aux gens de nouveaux chèques de 2000 $ https://t.co/BDhSA7mExw – Andrew Perez (@andrewperezdc) 30 janvier 2021

