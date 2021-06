Tortueux, épuisant et dévorant mentalement : Arjun Kapoor attribue le processus de préparation épuisant de Dibakar Banerjee à Sandeep Aur Pinky Faraar | Films Actualités

New Delhi: l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor se réjouit de tous les éloges qui lui sont adressés pour sa performance dans Sandeep Aur Pinky Faraar. Arjun remercie son réalisateur Dibakar Banerjee de l’avoir guidé et d’avoir extrait de lui cette performance acclamée par la critique.

Arjun joue le rôle d’un flic corrompu, Pinky Dahiya et les gens disent que c’est sa meilleure performance à ce jour.

L’acteur a subi un processus de préparation épuisant avec son réalisateur pendant plus de trois mois avant de tourner pour le film et Arjun estime que c’était un exercice inestimable pour offrir une performance à couper le souffle à l’écran.

Arjun a écrit sur ses réseaux sociaux : « Pinky m’a donné une chance de me mettre au défi. Pinky m’a donné l’occasion de remettre en question ma compréhension des croyances répandues dans notre pays. Pinky m’a donné la chance de travailler avec un esprit qui ne ressemble à personne d’autre.

Il a ajouté: « Merci #DibakarBanerjee pour toutes ces journées tortueuses, fatigantes, épuisantes et mentalement consommatrices, sans lesquelles il n’y aurait pas de Pinky ni de rédemption pour un acteur comme moi qui cherche à trouver de nouveaux pâturages afin que je puisse mener mon métier à l’étranger territoires. Merci de ne pas trop me faire confiance et de construire cet homme à partir de zéro.

Arjun a remercié Dibakar Banerjee d’avoir tenu sa main dans la construction de chaque couche de ce personnage complexe. Il dit: «Vous avez construit Pinky avec moi, de l’intérieur de moi, à partir de parties vraiment cachées de moi. C’est ce qui a rendu tout cela si pur et si gratifiant. Merci. »