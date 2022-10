Tortue sur le gazon indigène ou besoin d’être secourue ? – Section locale de Shaw

Au cours des deux dernières semaines, nous avons parlé de tortues. Tout d’abord, nous avons rapporté les frasques de Ding Dong, une tortue sulcata de 70 livres qui se promenait et faisait sensation ; Ensuite, nous avons abordé le sujet des tortues terrestres et des tortues-boîtes en tant qu’animaux de compagnie à (très) longue durée de vie avec des besoins de soins complexes.

Cette semaine, le thème se poursuit avec un dernier épisode – celui qui a surgi à la suite des deux premiers articles. Plusieurs personnes ont écrit ou appelé pour poser la question : si vous voyez une tortue se promener, comment savez-vous s’il s’agit d’une espèce sauvage dans son domaine vital, ou d’un animal de compagnie échappé ou relâché ?

Ici, dans le nord de l’Illinois, à quelques exceptions notables près, les tortues que nous voyons sont principalement de nature aquatique. Dans le comté de Kane, par exemple, les tortues peintes, les curseurs, les carapaces molles à épines et les vivaneaux sont les espèces les plus fréquemment observées.

La natation est une compétence essentielle pour ces habitants de l’eau, et la forme de leurs coquilles reflète cet attribut. La carapace, ou la moitié supérieure de la tortue, a une taille très basse et une texture lisse; en fait, les tortues à carapace molle sont parfois assimilées à des crêpes en raison de leurs carapaces plates et coriaces. Ce profil profilé permet à ces tortues de se glisser dans l’eau sans aucune ondulation et, propulsées par des pattes palmées, de nager avec une grande efficacité.

Toute tortue qui correspond à cette description se trouve dans son aire de répartition naturelle et, à moins qu’elle ne soit en danger imminent, n’a besoin d’aucune aide humaine.

Les tortues terrestres, cependant, sont une autre histoire.

Ils ont généralement des coquilles bombées et, bien qu’ils puissent nager s’ils le doivent, faire une escapade rapide ne fait pas partie de leur répertoire. Certaines, comme les tortues mouchetées vivant dans les marais et menacées par l’État, et les tortues-boîtes qui se trouvent dans le bas de l’état, ont une charnière sur leur carapace inférieure – le plastron – qui les aide à se refermer fermement (comme une boîte) et protège la tête, les jambes et la queue.

Repérer une tortue dans ce dernier groupe est certainement une raison de faire une pause et d’en prendre note. Grâce à une variété de facteurs, dont la perte d’habitat et la mortalité routière, les tortues mouchetées sont extrêmement rares dans notre région. Je me souviens d’avoir reçu un appel il y a quelques années d’un lecteur qui avait trouvé ce qu’il avait d’abord pensé être une très grosse tortue-boîte, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une tortue mouchetée errant dans le comté de DeKalb. Nous avons pu mettre le découvreur en contact avec les biologistes de la faune étudiant cette espèce, qui ont ensuite ajouté cet individu à leurs dossiers.

Les tortues-boîtes méritent également d’être notées, car, à l’exception du comté de Will, leur aire de répartition naturelle n’inclut pas le nord-est de l’Illinois. Pourtant, nous les trouvons toujours dans des endroits où ils ne sont pas censés être : contre un trottoir dans une rue animée ; entre les rails des voies ferrées ; même en se promenant sur une pelouse ou un trottoir.

Et puis nous avons les espèces non indigènes.

Les tortues russes, menacées dans leur aire de répartition d’origine en Asie centrale, sont très populaires dans le commerce des animaux de compagnie, de nombreux détaillants et sources en ligne vantant leur petite taille (jusqu’à 8 pouces de longueur) et leur nature peu exigeante. Mais si vous lisez les petits caractères, vous apprendrez que ces animaux attrayants ont des besoins alimentaires spécifiques et ont absolument besoin d’un éclairage UV pour un bon développement de la coquille ; ils ont également une durée de vie de 40 ans ou plus.

J’ai manipulé plus que quelques Russes – des tortues russes, c’est-à-dire – qui se sont échappés ou ont été relâchés. Parmi les premiers traits qui me sautent aux yeux, il y a leur forme de coquille légèrement bombée et leur motif de couleur. Le centre de chaque écaille de carapace est brunâtre à noir mais vire au jaune sur les bords. Les jambes sont trapues; les pieds griffus mais non palmés ; et la tête est le plus souvent dehors alors qu’ils explorent avec impatience leur environnement – un trait de comportement qui peut conduire à des évasions et éventuellement à l’itinérance.

Jusqu’à présent, les espèces de tortues dont nous avons parlé sont tombées dans la partie petite à moyenne de la gamme de taille des chéloniens. Mais il y a des cas où des tortues de la gamme large à géante apparaissent.

Pour être clair, nos tortues serpentines indigènes peuvent atteindre une longueur d’environ 20 pouces et peser jusqu’à 35 livres, et nos carapaces molles épineuses peuvent atteindre 15 pouces et peser plus de 25 livres. Ils sont grands, bien sûr, mais semblent petits par rapport à certaines des tortues qui ont été découvertes.

Ding Dong, vous vous en souvenez peut-être, pesait environ 70 livres ; pareil pour la sulcata de mon amie Peggy, qui a été photographiée dans la chronique de la semaine dernière. J’ai aussi récemment fait la connaissance, via Facebook, d’un autre sulcata sauvé, un Poopy McTortoisebutt, qui pèse 60 livres. Soit dit en passant, les trois animaux sont encore en croissance et aucun ne pourrait survivre dans la nature à cause de nos hivers froids. Heureusement, ils ont de bonnes maisons avec des propriétaires engagés dans le long terme dont ces espèces à longue durée de vie ont besoin.

Alors, que devez-vous faire si vous repérez une tortue qui n’est clairement pas à sa place ?

Ici, dans l’Illinois, nous avons la chance d’avoir plusieurs sauvetages spécialisés dans les reptiles. Mais celui que vous contactez dépend de l’endroit où vous habitez. Pour faciliter les choses, laissez-moi vous proposer cette solution Good Natured : envoyez-moi un e-mail ! Mon adresse est ci-dessous. Si vous incluez une photo ou deux, c’est encore mieux. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que l’animal se rende dans un lieu sûr, que ce soit une société humanitaire, une famille d’accueil ou, oui, un animal sheller.