Tortillas lancées contre une équipe latino après le match de basket de préparation en Californie

Un district scolaire de la région de San Diego s’est excusé pour un incident de basket-ball après un match au cours duquel des tortillas ont été lancées sur une équipe d’un lycée principalement latino.

L’incident s’est produit après un match de championnat entre Orange Glen et Coronado samedi, remporté 60-57 en prolongation par Coronado à domicile. Après le match, l’entraîneur-chef d’Orange Glen, Chris Featherly, a déclaré que l’entraîneur-chef de Coronado, JD Laaperi, avait fait des remarques irrespectueuses envers lui et ses joueurs, conduisant à une confrontation au cours de laquelle des tortillas ont été lancées sur les joueurs d’Orange Glen, selon The San Diego Union-Tribune.

Vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre qu’au moins deux joueurs de Coronado, une école à prédominance blanche, ont lancé des tortillas.

« Les administrateurs du district scolaire unifié de Coronado reconnaissent que ces actes sont flagrants, humiliants et irrespectueux », a déclaré le district dans une lettre à Orange Glen. Les syndics ont déclaré avoir condamné « le racisme, le classisme et le colorisme qui ont alimenté les actions des auteurs ».

Le surintendant de Coronado, Karl Mueller, a déclaré que l’incident était « répréhensible » et il a promis « une action rapide » et une responsabilité.

L’entraîneur adjoint d’Orange Glen, Lizardo Reynoso, a déclaré à CBS San Diego que l’équipe était perturbée par l’action, en particulier les joueurs hispaniques.

« Ils comprennent qu’il y a beaucoup de racisme et de haine aujourd’hui, mais pour couronner le tout avec une défaite après avoir travaillé si dur toute l’année, c’est comme une gifle », a déclaré Reynoso.

Le district scolaire d’Escondido Union, où se trouve Orange Glen, a déclaré avoir été en contact avec le district scolaire unifié de Coronado et comprendre que des mesures seraient prises pour remédier à la situation.

« Nous ne tolérons pas le racisme, le manque de respect culturel ou tout autre comportement qui humilie les autres. Nous restons déterminés, en tant que district, à créer des espaces sûrs pour tous nos élèves. Ce que nous faisons pour lutter contre le racisme et le manque de respect culturel doit s’étendre au-delà de la salle de classe et campus de l’école », indique le communiqué.

Le service de police de Coronado a déclaré avoir identifié un homme qui avait apporté des tortillas au match et suivrait une enquête. La California Interscholastic Federation, l’organe directeur des sports des lycées de l’État, a déclaré qu’elle examinerait l’incident et travaillait avec les deux écoles pour remédier à la situation, selon CBS San Diego.

Contribution : The Associated Press

