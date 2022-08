Torsion explosive dans le mystère d’une écolière de 15 ans qui a disparu après un cours de musique alors que de nouvelles preuves émergent près de 40 ans plus tard

BOMBSHELL de nouvelles preuves dans la disparition d’une écolière vieille de plusieurs décennies affirment qu’un patron de la mafia a ordonné son enlèvement pour faire chanter le Vatican.

Le mystère d’Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d’un employé du Vatican, s’est emparé de l’Italie depuis qu’elle a disparu sur le chemin du retour après un cours de flûte en 1983.

Emanuela Orlandi, 15 ans, a disparu après un cours de flûte en juin 1983 Crédit : Fonctionnalités Rex

L’affaire a embarrassé le Saint-Siège pendant près de 40 ans en affirmant que les responsables savaient ce qui était arrivé à Emanuela et l’ont dissimulé.

Diverses théories ont lié sa disparition à des gangs criminels internationaux, à un scandale bancaire au Vatican, à un complot visant à tuer le pape Jean-Paul II et aux services de renseignement.

À un moment donné, il a été suggéré qu’elle était détenue par des terroristes turcs qui cherchaient à faire libérer Mehmet Ali Agca, le tireur qui avait blessé le pontife deux ans plus tôt.

Plus tard, les enquêteurs ont examiné la possibilité qu’elle ait pu être enlevée par des gangs mafieux dans l’espoir de récupérer l’argent perdu lors de l’effondrement de Banco Ambrosiano.

Le président de la banque liée au Vatican, Roberto Calvi, avait été retrouvé pendu à un échafaudage sous le pont Blackfriars de Londres en 1982 dans ce qui a ensuite été qualifié de meurtre mafieux.

Maintenant, de nouvelles preuves pointent directement du doigt Enrico “Renatino” De Pedis, chef du gang criminel de Rome, le Magliana Band.

Salvatore Sarnataro a déclaré que son fils mafieux Marco avait avoué avoir participé à une opération visant à suivre et à kidnapper Emanuela sur les ordres de De Pedis.

Salvatore a déclaré que son fils vivait dans la “terreur” et a renversé les fèves alors qu’ils étaient tous les deux en prison pour trafic de drogue.

Il a dit que Marco lui avait dit qu’il avait été récompensé pour la “courtoisie” avec une moto Suzuki.

“Je ne sais vraiment pas pourquoi Marco a décidé de me parler de son rôle dans l’enlèvement d’Orlandi”, a déclaré Salvatore à la police.

“J’ai tout de suite compris qu’il vivait une période de grande peur.”

Son témoignage a été donné en 2008 – un an après la mort de Marco – mais a été rapporté publiquement pour la première fois cette semaine par La Repubblica.

Il a également révélé des témoignages de deux des amis d’Emanuela identifiant Marco Sarnataro à partir d’une photographie de la police comme l’homme qui l’a suivie dans les jours précédant son enlèvement.

La première fois, un homme assis sur le siège passager d’une voiture avait tendu la main par la fenêtre et touché le bras d’Emanuela en disant à sa compagne : “C’est elle.”

Le deuxième, le même homme avait suivi le groupe à travers Rome jusqu’à ce qu’Emanuela ait franchi les portes du Vatican.

Son père travaillait pour l’Église catholique en tant que greffier et vivait avec sa famille dans un appartement au Vatican.

Elle a été vue pour la dernière fois à un arrêt de bus en train de parler à une femme aux cheveux roux.

En route pour son cours de musique, elle a été arrêtée par un homme dans une BMW verte qui a essayé de lui vendre des cosmétiques Avon.

Emanuela a été tellement troublée par cette rencontre qu’elle a appelé l’une de ses sœurs et elle devait rencontrer une autre sœur après sa leçon mais ne s’est jamais présentée.

À l’approche du 39e anniversaire de sa disparition en juin, le frère d’Emanuela, Pietro Orlandi, a déclaré qu’il avait reçu de nouvelles preuves qui l’ont convaincu que les gens au Vatican savaient ce qui lui était arrivé.

‘Couvrir’

Le Magliana Band a déjà été impliqué dans le mystère de longue date.

Maurizio Abbatino, un autre ancien gangster qui a collaboré avec la police, a précédemment déclaré que De Pedis avait ordonné l’enlèvement pour faire chanter le Vatican.

Il a déclaré que De Pedis cherchait à récupérer l’argent perdu à Banco Ambrosiano.

La branche bancaire du Vatican était le principal actionnaire et son effondrement en 1982 a été le plus grand scandale politique italien de l’époque.

Abbatino a déclaré que l’enlèvement d’Emanual était lié au meurtre de Calvi – connu comme “le banquier de Dieu” pour ses liens étroits avec le Vatican.

En 2005, un appelant anonyme dans une émission policière télévisée a suggéré aux enquêteurs de rechercher les restes d’Emanuela dans la tombe de De Pedis.

En décembre dernier, un ancien procureur en chef de Rome a scandaleusement accusé le Vatican d’avoir dissimulé son rôle dans la perquisition.

Giancarlo Capaldo a déclaré dans un documentaire télévisé que deux hauts responsables du Vatican l’avaient approché en 2012 pour lui proposer de l’aider à retrouver le corps d’Emanuela.

En retour, ils voulaient l’aide du procureur pour retirer le corps du don mafieux de la crypte d’une basilique romaine lorsqu’il a été enterré après avoir été abattu en 1990.

Le pape Benoît a accepté d’ouvrir la tombe mais l’écolière n’était pas là.

Capaldo a ensuite été rapidement remplacé en tant que procureur en chef et l’affaire a été abandonnée, affirme-t-on.

Le frère d’Emanuela, Pietro, un militant infatigable pour la vérité en son nom, a déclaré que les révélations de Capaldo étaient un pas en avant important.

La volonté du Vatican de restituer le corps était un aveu implicite de culpabilité, a-t-il ajouté.

Il a déclaré au Times : « Leur volonté de rendre le corps signifie qu’ils savent tout.

“Ils voulaient que les procureurs trouvent un moyen de tenir le Vatican à l’écart, de concocter une histoire qui élimine toute responsabilité de la part du Vatican.”

Il a ajouté que le successeur de Capaldo au poste de procureur en chef – qui a suspendu l’enquête – a été récompensé par le pape François par une nomination à la tête du tribunal du Vatican lorsqu’il a pris sa retraite en 2019.

Le sort exact d’Emanuela reste inconnu.

En 2018, des fragments d’os ont été retrouvés dans les fondations d’une ambassade du Vatican, mais des tests ont montré qu’ils n’étaient pas les siens.

Un an plus tard, la famille a reçu une lettre anonyme et énigmatique affirmant que l’écolière avait été enterrée au cimetière teutonique du Vatican.

Il a affirmé qu’elle était dans une tombe sous une statue d’ange avec ses mains vers le bas, ajoutant: “Regardez où l’ange pointe.”

Deux ensembles de restes ont été retrouvés par la police, mais ils n’étaient pas liés à l’écolière.

Emanuela était la fille d’un employé du Vatican 1 crédit

En 2019, un trip-off a affirmé qu’elle avait été enterrée sous la statue d’un ange au cimetière teutonique du Vatican Crédit : AFP ou concédants de licence