Torsion étrange en cas de disparition de Madalina Cojocari alors que maman « se rendait dans une région éloignée des montagnes » après la disparition de sa fille

Un nouvel indice étrange est apparu dans le cas de la disparition de Madalina Cojocari après que la mère de la fille aurait conduit dans une région éloignée des montagnes après sa disparition.

Cojocari, 11 ans, a disparu le 23 novembre de Cornelius, en Caroline du Nord – une banlieue de Charlotte – où elle vivait avec sa mère, Diana Cojocari, et son beau-père, Christopher Palmiter.

Madalina Cojocari a disparu depuis environ six semaines maintenant Crédit : FBI

Les flics ont publié cette image de Diana Cojocari Crédit : Cornelius Police

Cojocari et Palmiter affirment qu’ils n’ont pas vu leur fille depuis la nuit du 23 novembre.

Son dernier emplacement, cependant, n’est pas clair car les deux parents se reprochent de l’avoir perdue le jour de sa disparition.

Cela a conduit à une grave confusion dans l’affaire, obligeant la police à passer en revue des centaines d’entretiens et de pistes dans l’espoir d’obtenir plus d’informations sur ce qui s’est passé.

Jusqu’à présent, les pistes n’ont pas été utiles, mais une piste récente redirigeant la police vers un nouvel emplacement pourrait être prometteuse et éventuellement révéler de nouvelles informations.

Le département de police de Cornelius a demandé des informations à toute personne qui aurait pu voir la mère de Madalina dans le comté de Madison, en Caroline du Nord, pendant les jours ou les semaines qui ont suivi sa disparition.

Le comté de Madison est une section peu peuplée et densément boisée de l’État, située au cœur des Appalaches, à la frontière du Tennessee, rapporte Inside Edition.

La police pense que le voyage a eu lieu après que Madalina a été vue pour la dernière fois le 21 novembre, mais avant qu’elle ne soit portée disparue le 15 décembre.

“L’un des membres de la famille se trouvait dans la région du comté de Madison en Caroline du Nord”, ont écrit les flics sur Facebook.

“Nous recherchons des informations de première main auprès de témoins oculaires de toute personne qui aurait pu voir cette Toyota Prius ou cette femme blanche dans la région entre les dates du 22 novembre 2022 au 15 décembre 2022.”

Deux photos de la mère de Madalina publiées avec la déclaration la montraient debout dans une région montagneuse avec des bois lourds derrière elle.

Les témoins oculaires susceptibles d’avoir vu Cojocari dans cette zone ou toute personne disposant d’informations sont priés de contacter le Madison

Police départementale.

Il a déjà été rapporté que la mère et le beau-père de Madalina avaient eu un incendie dans leur jardin le lendemain de la disparition de Madalina.

Palmiter est également allé voir sa famille dans le Michigan le lendemain.

« Madalina a été vue pour la dernière fois portant un jean, des chaussures Adidas roses, violettes et blanches, un t-shirt et une veste blancs », a déclaré la police.

Cojocari et Palmiter sont tous deux en détention, ont été accusés de ne pas avoir signalé la disparition d’un enfant et sont détenus sous caution de 250 000 $ et 200 000 $, respectivement.

Voici une photo de la Toyota Prius que la police demande si quelqu’un a vu dans le comté de Madison entre le 22 novembre et le 15 décembre Crédit : Cornelius Police