De nouveaux détails REFROIDISSANTS dans l’affaire de la fraudeuse disparue accusée d’avoir volé des millions à ses clients sont apparus deux ans après sa disparition.

Melissa Caddick, 49 ans, a disparu le 12 novembre 2020 un jour après que les flics et la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ont fait une descente chez elle dans la banlieue riche de Dover Heights, à Sydney.

Une enquête sur la disparition de Melissa Caddick est en cours en Nouvelle-Galles du Sud Crédit : 7 nouvelles

Il a été révélé que les flics considéraient autrefois son mari Anthony Koletti comme un suspect Crédit : 7 nouvelles

Le pied pourri de la femme d’affaires s’est échoué sur la plage de Bournda trois mois après sa disparition Crédit : 7 Nouvelles

Trois mois plus tard, son pied pourri a été mystérieusement retrouvé échoué sur la plage de Bournda, à environ 250 miles au sud de la capitale.

La police a supposé que la macabre découverte signifiait qu’elle était morte – bien que d’autres théories extraordinaires aient également commencé à tourbillonner.

Il a été supposé que Mme Caddick aurait pu se couper le pied dans le but de faire dévier les autorités de la piste.

Elle aurait escroqué au moins 7,3 millions de livres sterling en fonds investis auprès de plus de 60 clients, dont sa famille et ses amis, pour subventionner son style de vie extravagant.

La femme d’affaires aurait exploité un système de Ponzi, tandis que ses parents ont même affirmé qu’elle les avait arnaqués pour qu’ils achètent une propriété.

Une enquête sur l’affaire mystérieuse est actuellement en cours au tribunal du coroner de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, examinant les circonstances entourant sa mort présumée.

Il est maintenant apparu que le mari de Mme Caddick, Anthony Koletti, était auparavant un suspect dans sa disparition, a rapporté news.com.au.

L’avocat assistant la coroner Louise Coleman a déclaré à l’enquête que trois agents soupçonnaient que son épouse était peut-être impliquée.

Elle a expliqué qu’ils avaient parlé avec le fils de Mme Caddick, appelé témoin B, car il était la dernière personne à l’avoir vue vivante.

Le sergent Trent Riley, qui doit témoigner, a déclaré dans un communiqué que Koletti avait fait plusieurs remarques “étranges” après la disparition de l’homme de 49 ans.

Mme Coleman a déclaré: “Il déclare que M. Koletti lui avait raconté plusieurs mensonges, que son histoire avait changé plusieurs fois et qu’il avait fait” des commentaires étranges et inhabituels sur différents aspects de sa version “.”

Un autre gendarme a également fait part de ses inquiétudes au sujet de Koletti, affirmant qu’il avait vérifié les falaises de Dover Heights pour sa femme disparue.

Mme Caddick aurait dit à une amie qu’elle “finirait” à cet endroit lors d’une promenade, à un moment où elle semblait être sous pression financière.

Mais Koletti avait déjà dit aux officiers que Mme Caddick allait bien la nuit précédente et ne souffrait d’aucun problème de santé mentale.

Et il a même dit que si elle se cachait, elle resterait probablement au Meriton à Bondi Junction, bien qu’il n’y ait aucune trace d’elle y résidant.

Le coroner a également reçu un document de police indiquant qu’un officier anonyme “était d’avis que Koletti avait probablement tué le défunt”.

Mais le sergent-détective Michael Foscholo, qui dirigeait l’enquête, a déclaré qu’il n’avait trouvé “aucune preuve pour étayer la théorie”.

Le flic supérieur a plutôt déclaré qu’il était “de l’avis personnel que (Mme Caddick) s’est suicidée peu de temps après avoir quitté la maison”.

Koletti n’a jamais été inculpée pour sa disparition.

Mais Mme Coleman a souligné que de nombreuses “incohérences” dans son histoire n’étaient pas “identifiées ou poursuivies” par la police de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le tribunal a appris que les flics n’avaient examiné le manoir de Mme Caddick ou les voitures appartenant au couple que 19 jours après sa disparition.

Koletti n’a pas non plus fait de déclaration à la police avant le 13 novembre, plus de 24 heures après la disparition de la femme d’affaires.

Un autre officier l’a décrit comme ayant un “personnage composé, détendu et apparemment indifférent” alors que son récit “ne semblait pas avoir de sens”.

Koletti a déclaré aux officiers qu’il s’était réveillé à 6 heures du matin pour constater que Mme Caddick était partie, le décrivant comme “complètement hors de propos”.

Les autorités liquident les actifs de la femme de 49 ans disparue, y compris sa maison de plusieurs millions de dollars, deux voitures de luxe et des vêtements de créateurs.

Koletti a déposé devant la Cour fédérale une demande de droit sur les biens matrimoniaux sur la base de ses “contributions financières et non financières”.

Le tribunal a entendu comment Koletti avait des “incohérences” dans son histoire, bien qu’aucune preuve de son implication n’ait été trouvée Crédit : PA

Mme Caddick a disparu de son manoir après une descente en novembre 2020 1 crédit