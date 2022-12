Torsion de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Pakhi va perdre la vie alors que Virat choisit de sauver Sai ; Vinayak de détester son père ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma dans les premiers rôles. Récemment, l’émission s’est hissée au sommet des charts TRP. C’était à égalité avec Anupamaa qui a Rupali Ganguly en tête. Actuellement, le scénario parle de Virat essayant de se connecter avec sa fille Savi. Il est contre Sai mais il veut être autour de Savi. Pendant ce temps, il se rapproche également de Pakhi et Vinayak. Mais bientôt viendra un moment où il devra choisir entre Sai et Pakhi.

Neil Bhatt alias Virat pour sauver Sai sur Pakhi ?

Une promo de l’émission a été diffusée sur Internet qui montre que Virat est dans un énorme dilemme. Sai, Virat, Savi, Pakhi, Vinayak et d’autres partent en pique-nique pour fêter l’anniversaire de Sai. Tout le monde est vu danser et chanter de bonne humeur. Mais leur bus rencontre un accident. Virat est chargé de sauver tout le monde. Il réussit à débarquer tous du bus mais Sai et Pakhi restent coincés sur deux côtés opposés du bus. Ils sont suspendus, criant à l’aide de Virat. Il ne peut en sauver qu’un seul. Tel que rapporté par TellyChakkar, Virat sauvera Sai et Pakhi tombera de la falaise. Vinayak verra tout cela et se retournera bientôt contre son père. Il commencera à croire que Virat n’a délibérément pas sauvé Pakhi et il commencera à la détester.

Découvrez la vidéo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ci-dessous :

Cela signifie-t-il également que le voyage d’Aishwarya Sharma à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va se terminer ? On ne peut que spéculer ! Selon vous, que va-t-il se passer ensuite à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ?