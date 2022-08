Torsion de bombe dans le mystère de 30 ans “The Gentleman” d’un homme mort retrouvé en mer avec des chaussures en fonte

Une percée BOMBSHELL a été faite dans le cas mystérieux de “The Gentleman” qui a été retrouvé dans la mer du Nord avec des chaussures en fonte.

Les scientifiques de Perth pensent maintenant que l’homme, qui a été retrouvé par la police au large d’un groupe d’îles allemandes en 1994, a en fait passé la majeure partie de sa vie en Australie.

Un nouveau développement a été fait dans le cas de ‘The Gentleman’ Crédit : document

On pense que l’homme avait entre 45 et 50 ans lorsqu’il est décédé Crédit : document

Son corps était alourdi par des pieds de cordonnier en fonte Crédit : document

L’homme portait une cravate en laine rayée Crédit : document

Il a reçu son surnom de “The Gentleman” après avoir été retrouvé vêtu d’une cravate en laine, d’une chemise bleue à manches longues, de chaussures de fabrication britannique et d’un pantalon de fabrication française.

Son corps, retrouvé dans les eaux au large de Helgoland, était alourdi par des pieds de cordonnier en fonte.

Les enquêteurs des années 1990 pensaient qu’il avait entre 45 et 50 ans lorsqu’il est décédé et on a d’abord soupçonné qu’il venait de Grande-Bretagne.

La police allemande est restée perplexe dans sa quête pour en savoir plus sur l’homme, mais les criminologues et les médecins légistes de l’Université Murdoch de Perth ont maintenant fait des développements significatifs.

En adoptant le raisonnement « vous êtes ce que vous mangez », les scientifiques ont pu effectuer une analyse du rapport isotopique des os de The Gentleman.

Les différences de sol, de climat et d’activité humaine dans le monde modifient les compositions isotopiques des aliments, de l’eau et même de la poussière dans les compositions isotopiques des tissus humains.

Les données recueillies ont révélé que l’homme a probablement passé la majeure partie de sa vie en Australie, rapporte The Guardian.

De nouveaux tests ont également établi un profil ADN de l’homme, qui aurait eu entre 45 et 50 ans lorsqu’il est décédé.

Brendan Chapman, directeur de l’équipe Cold Case Review de l’Université de Murdoch, a déclaré qu’il s’agissait d’une révélation remarquable.

Il a dit: “Quelles sont les chances que de ce petit groupe d’universités travaillant sur cette affaire, l’une soit du pays d’origine de l’homme?”

Les chercheurs espèrent que son ADN en révélera plus sur qui il était et s’il a des parents vivants.

Des détails sur son cas ont été publiés dans le cadre de la semaine des personnes disparues, les autorités appelant les Australiens à se présenter pour des tests afin d’aider à résoudre certains des cas froids du pays.