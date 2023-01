Torsion choquante d’Anupamaa : Anuj Kapadia devient égoïste, commence à manquer de respect à Anu ; le TRP de l’émission Top TV va-t-il piquer du nez ?

Anupamaa : Le comportement inhabituel d’Anuj Kapadia avec Anupamaa a été confronté à de nombreuses réactions négatives de la part des principaux fans. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Anupamaa avait prévu un rendez-vous romantique pour Anuj, mais cela a été gâché parce qu’il a ramené l’un de ses meilleurs amis à la maison. Cette nouvelle entrée de personne changera l’équation entre Anuj et Anupamaa pour le mieux. Seul le temps peut le dire.

Pendant ce temps, Anuj raconte à son ami que la vie change après le mariage et sur un don. Et Anupamaa raconte à l’ami d’Anuj comment c’est lui qui lui a donné tout le respect et l’amour qu’elle méritait mais qui n’en a jamais été conscient. Alors qu’Anuj est vu fondre vers Anupamaa mais son ego est vu. Il est extrêmement contrarié par Anupamaa et les fans manquent énormément au vieil Anuj Kapadia qui portait son cœur sur ses manches.

SI après l’épi d’aujourd’hui, les gens disent encore #AnujKapadia est faux, il est une autre version de V etc ou ppl dire Anuj mérite mieux n #Anupamaa mérite une famille comme SH alors je dirai certainement qu’ils sont les plus amers qui sont contre le véritable amour ! #MaAn ne sont faits que l’un pour l’autre ! pic.twitter.com/uCNiwO6feO Edangel (@AngelinaEdangel) 9 janvier 2023

Dans la dernière promo, on voit l’ami d’Anuj lui expliquer comment l’ego souille la relation et il a fait de même avec sa femme. Alors qu’Anupamaa pleure en voyant leur bon vieux temps et demande à Anuj de ne pas cesser de l’aimer. Anuj changera-t-il, son ego gâchera-t-il leur relation ou cette nouvelle entrée d’ami améliorera-t-elle les choses entre le couple ? Pendant ce temps, les fans de Maan sont extrêmement contrariés par son Anuj Kapadia et lui rappellent que c’est la même fille qu’il a attendue pendant 26 ans et qu’il devrait arrêter de la traiter de cette façon. Le TRP pourrait baisser si Anuj changera. Se demande-t-on si les makers sont prêts à prendre ce risque ?