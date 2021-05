Torrey DeVitto de Chicago Med aime le manager des Chicago Cubs David Ross

La star de « Chicago Med », Torrey DeVitto, reste dans sa ville natale, officialisant dimanche sa relation avec le manager des Chicago Cubs David Ross sur Instagram.

DeVitto, qui joue le Dr Natalie Manning, spécialiste en pédiatrie d’urgence, dans le drame NBC basé à Chicago, a confirmé la nouvelle sur Instagram dimanche, publiant un selfie de smooch pris par Ross, embrassant sa joue sur la photo en noir et blanc.

«Aimez-le follement», a-t-elle écrit avec un emoji au cœur rouge. Ross, 44 ans, a aimé la photo via son compte Instagram.

L’actrice, âgée de 36 ans, avait déjà annoncé la nouvelle de la relation la semaine dernière après avoir assisté à un match des Cubs à Cincinnati contre les Reds. Sur une photo des sites touristiques de Cincinnati, DeVitto a inclus une dernière photo de Ross de derrière la pirogue, dessinant un cœur rouge ondulé autour de sa tête. Elle a inclus le hashtag #SaveTheBestForLast.

L’ancien receveur et héros des World Series Ross, 44 ans, s’est assuré qu’il n’aura plus jamais à payer pour un verre à Chicago après avoir frappé un home run du Game 7 World Series contre les Cleveland Indians, faisant de lui le joueur le plus âgé à le faire de l’histoire des World Series. . Les Cubs ont remporté le match 8-7 en 10 manches.

Ross est apparu dans « Dancing With the Stars » en 2017, et sa partenaire de 23 ans, Lindsay Arnold, a été invraisemblablement finaliste de toute la compétition. Il est divorcé de sa chérie de lycée, Hyla Ross, avec qui il a trois enfants.

Née et élevée à Huntington, NY, DeVitto est surtout connue pour ses rôles récurrents, notamment Melissa Hastings dans « Pretty Little Liars » (2010-17), Dr. Meredith Fell dans le drame CW « The Vampire Diaries » et comme Carrie dans le Drame CW «One Tree Hill». En 2013, elle a été considérée comme Maggie Hall dans la dernière saison de «Army Wives» de Lifetime.

Sur «Chicago Med», le Dr Natalie Manning est célibataire après avoir quitté sa relation compliquée avec le Dr Will Halstead (Nick Gehlfuss).

Les représentants de DeVitto n’ont pas commenté davantage la publication.