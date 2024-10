Torre della Permanente / Parc Associati

© Nicolas Colella

© Francesca Iovène

Description textuelle fournie par les architectes. Un projet de rénovation et d’agrandissement qui améliore l’efficacité du bâtiment tout en respectant l’architecture originale de ses concepteurs. Conçue dans les années 1950 par Achille et Pier Giacomo Castiglioni et Luigi Fratino, la Tour de la Permanente, composée de 12 étages, était un ajout au bâtiment du même nom, conçu et construit en 1886 par Luca Beltrami, dans la Via Filippo Turati à Milan. . Abritant actuellement le Musée de la Permanente, le complexe est situé dans une zone stratégique sur une artère reliant le centre-ville et la gare centrale.

© Francesca Iovène

Guidé par un travail minutieux analyse historique et philologiquele projet de réaménagement, de conservation et d’agrandissement de la tour par Park Associati découle à la fois d’une prise en compte du contexte, fortement caractérisé par l’architecture contemporaine, et du respect de l’identité et de la valeur architecturale du bâtiment d’origine. Le projet établit une interaction équilibrée avec le conception originaleun bel exemple du modernisme milanais, tout en améliorant l’efficacité du bâtiment, qui conserve son usage d’origine, couvrant environ 3 500 mètres carrés de bureaux. La suppression de tout ajout superflu et l’adaptation du bâtiment aux exigences actuelles d’ingénierie et de performance de l’enveloppe visent à minimiser, lorsque cela est possible, l’impact des interventions et à intégrer tout nouvel élément ad hoc dans le projet original.

© Francesca Iovène

L’agrandissement prévoit la construction de deux étages supplémentaires avec une façade vitrée qui rappelle la tradition milanaise des tours d’après-guerre, générant un volume qui complète le bâtiment. Les lignes de construction de l’élévation originale sont revisitées mais interprétées de manière contemporaine en utilisant une approche matérielle différente. Le bâtiment existant présente du béton bouchardé et un revêtement en klinker, tandis que le nouveau volume se caractérise par l’utilisation d’un revêtement en aluminium anodisé et en brique avec des assises en retrait et en saillie, qui créent un nouveau rythme sur la façade.

© Francesca Iovène

© Francesca Iovène

L’intervention sur le façade met en valeur la pureté formelle des lignes verticales, droites et parallèles, soulignant leur rigueur compositionnelle. Les cadres des fenêtres sont en retrait, ce qui donne lieu à des lignes d’ombre plus prononcées qui confèrent un plus grand dynamisme à la façade. Le revêtement extérieur revêtu de tôle bronzée fait écho aux finitions et aux tonalités de couleurs de l’étage supplémentaire. La partie supérieure du cadre de la fenêtre abrite un système d’éclairage composé d’un diffuseur LED opale qui, la nuit, souligne la segmentation rythmique de l’élévation principale. La cage d’ascenseur et les balcons de la façade intérieure de la tour sont revêtus de tôle tendue micro-perforée de couleur bronze, qui fait écho aux couleurs et aux finitions de l’étage ajouté et des embrasures des fenêtres.

© Nicolas Colella

Plan – 3ème étage

© Nicolas Colella

L’entrée de la tour se fait par un hall en plein air sur la Via Turati, adjacent à l’entrée du Musée. Le réaménagement de la salle, qui présente également une grande valeur architecturale, met en valeur les détails d’origine grâce à la suppression des ajouts superflus construits après le projet des années 1950. La décoration en mosaïque du sol est ainsi mise en valeur, tout comme les rainures qui intègrent une source lumineuse pointant vers celui-ci. Les finitions et revêtements du nouveau palier d’ascenseur sont en harmonie avec le bâtiment préexistant. Les environnements de travail créés par le projet dans le espaces intérieurs sont des espaces ouverts flexibles et efficaces qui peuvent être personnalisés par les futurs locataires. Grâce aux grandes surfaces vitrées, ces espaces de bureaux fonctionnels et élégants bénéficient d’un excellent éclairage naturel et sont mis en valeur par une vue spectaculaire sur la ville : d’un côté l’architecture contemporaine de Porta Nuova, de l’autre le dense tissu historique du vieux Milan.

© Francesca Iovène

La voix du client – « La Torre della Permanente n’est pas seulement un symbole d’innovation et de régénération, mais aussi un exemple concret de la façon dont nous pouvons réconcilier l’histoire avec l’avenir. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre philosophie, qui vise à préserver le patrimoine culturel des lieux tout en le transformant. pour répondre aux nouveaux besoins sociaux et urbains. Avec Park Associati, nous avons trouvé le partenaire idéal, avec qui nous partageons la vision d’une rénovation qui respecte et met en valeur les caractéristiques historiques du bâtiment, en les interprétant de manière moderne et innovante. – Flavio Petraglio, PDG du Groupe Artisa.

© Francesca Iovène

Élévation sur la Via Turati

La voix de l’architecte – « Intervenir dans les bâtiments design modernistes de Milan est toujours un privilège. La récupération et la rénovation ont toujours été des thèmes clés pour Park Associati. Ces processus impliquent la capacité de prendre du « recul » par rapport au projet, afin de ne pas dénaturer la vision originale. Dans le cas de la Torre della Permanente, nous avons cherché à conserver et à valoriser le style formel et épuré des lignes du bâtiment, en mettant l’accent sur la rigueur de sa composition. L’intervention est un défi renouvelé de s’engager avec les architectures milanaises et italiennes les plus significatives du XXe siècle, en veillant à ce qu’elles restent au cœur du tissu urbain contemporain, avec la conscience que le bâtiment le plus durable est celui qui existe déjà.« . _Filippo Pagliani, associé fondateur de Park Associati