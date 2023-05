« Toronto veut la WNBA »: le tout premier match au Canada montre la viabilité de l’expansion à Toronto

À ce stade, les questions entourant l’expansion de la WNBA se concentrent davantage sur où que quand.

Samedi à la Scotiabank Arena, lors d’un match hors-concours entre les Lynx du Minnesota et le Sky de Chicago, Toronto a franchi une étape jurassique pour répondre au premier.

« C’était vraiment coordonné », a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général des Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. « Quelqu’un brandit une pancarte indiquant » Toronto veut la WNBA « , les gens deviennent fous. C’était comme si tout le monde était enfermé dans la mission: c’était de créer un environnement incroyable. Et ils l’ont fait. «

L’appétit pour le basketball féminin professionnel dans la ville était évident dans la foule joyeuse et diversifiée qui s’est allumée, surtout en seconde période, lors d’un match dont la principale signification était son emplacement – le premier match international de la ligue depuis 2011, et le premier au Canada. .

Le résultat – le Sky a battu le Lynx 82-74 – était secondaire.

« Je pense que nous allons revenir sur cela et dire que c’était vraiment significatif », a déclaré Reeve. « Et j’espère que Toronto arrivera à un moment donné et j’espère que ce sera un modèle pour d’autres villes qui veulent faire la même chose. »

REGARDER | Sky bat Lynx lors du 1er match de la WNBA au Canada :

Copper mène Sky devant Lynx lors du premier match de la WNBA au Canada Chicago bat Minnesota 82-74 lors du tout premier match de la WNBA au Canada. Kahleah Copper marque 18 points, un sommet dans le match, et ajoute neuf rebonds pour Chicago. Originaire de Chatham, en Ontario, Bridget Carleton enregistre trois points pour le Minnesota.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré que Toronto figurait sur une liste restreinte de 10 villes que la ligue envisage d’étendre, et que le moment d’ajouter des équipes « se rapproche ».

C’est le seul maintenant avec une preuve de concept. Les billets pour l’arène de 19 800 places se sont vendus le jour de leur mise à disposition en mars. Le Seattle Storm a mené la WNBA avec une moyenne de 10 631 fans par match l’année dernière.

« Cela a de l’importance quand vous ressentez le soutien parce que les sports féminins et le basket-ball féminin sont une base de fans dont vous voulez vous assurer, nos villes sont enragées et avides, je l’appelle », a déclaré Engelbert.

« Et ces partenaires se présentent, ces fans se présentent et il est vraiment important de s’assurer que ce ne serait pas un cas unique dans une ville qui, selon vous, pourrait un jour soutenir une équipe WNBA sur le marché. «

La rage et l’avidité étaient toutes deux évidentes dans la préparation du match de samedi, avec Engelbert, les joueurs et les entraîneurs disant tous qu’ils ont été arrêtés dans la rue par des fans. La marchandise de la ligue dans l’arène était épuisée à la mi-temps.

‘J’ai ressenti l’amour’

Bridget Carleton, une attaquante des Lynx de Chatham, en Ontario, s’est adressée à la foule avant le match et a dit que c’était un « excellent » environnement.

« Le soutien était incroyable. Évidemment pour la WNBA en général, mais pour moi, j’ai ressenti l’amour de tous les fans, donc c’était cool à voir. Ce n’est pas souvent que je joue au Canada, donc c’était une expérience cool pour moi, » dit-elle.

Sa tentative de forcer l’histoire a été contrecarrée lorsqu’elle a réussi un tir pour devenir la première joueuse à marquer un seau de la WNBA au Canada, seulement pour trouver de l’air.

« Je voulais juste jouer comme je joue. Soyez juste solide. Je ne suis pas vraiment inquiet pour mes statistiques », a déclaré Carleton, dont les premiers points sont survenus sur un lancer franc vers la fin de la première mi-temps.

REGARDER | Carleton s’entretient avec Anastasia Bucsis de CBC Sports avant le match:

Bridget Carleton des Lynx du Minnesota lors du tout premier match de la WNBA à Toronto L’animatrice Anastasia Bucsis discute avec la joueuse canadienne de la WNBA Bridget Carleton de la toute première WNBA à Toronto et de la façon dont ce jeu peut aider à inspirer la prochaine génération de basketteurs canadiens.

Cet honneur a plutôt été décerné à la garde du ciel Courtney Williams, originaire de Folkston, en Géorgie, qui, lorsqu’on lui a demandé si elle avait essayé une queue de castor au Canada, a déclaré qu’elle ne « tâtait » pas de ce genre de choses. Elle n’avait probablement aucune idée de ce qu’était une queue de castor.

L’entraîneur de Sky, James Wade, a dit que c’était « humiliant » d’être choisi pour jouer au Canada.

« C’est ma maison », a plaisanté Wade. « Je suis le premier entraîneur, et le seul entraîneur, à avoir remporté un match dans cette ville au plus haut niveau. J’étais le premier. C’est ma maison, alors appelez-la comme vous voulez. Maintenant, je vais parler avec un accent canadien pendant une semaine, alors je te le dis, hein ? »

Une femme dans la foule tenait une pancarte indiquant « Hey MLSE, engagez Becky », une référence aux conversations rapportées avec la championne en titre de la WNBA et entraîneure de l’année Becky Hammon pour prendre le relais derrière le banc des Raptors.

Parmi les ovations les plus bruyantes de la soirée, l’ancien Raptor Serge Ibaka a été montré sur grand écran.

Du point de vue de la ligue, l’expansion est presque nécessaire avec la quantité de talents qui traversent les rangs – ne cherchez pas plus loin que la récente Marche des femmes de la NCAA pour en être la preuve.

Reeve a crédité la WNBA, qui entame sa 27e saison, pour cette profondeur en plein essor.

« Nous sommes directement responsables de la croissance du football féminin. Les joueuses jouent à un plus jeune âge et rêvent d’être professionnelles, donc cela a élevé le niveau. Donc, en termes de talent, je pense que nous y sommes », a-t-elle déclaré.

Actuellement, il y a un maximum de 144 places disponibles dans 12 équipes. Il n’est pas difficile d’imaginer que ces deux chiffres augmentent rapidement.

« Il y a beaucoup plus de joueurs talentueux qui méritent de jouer dans la meilleure ligue au monde, a dit Carleton.

Pour la première fois au Canada samedi, les jeunes filles ont pu regarder un match à la maison et s’imaginer sur ce même bois dur, dribbler cet emblématique ballon de basket orange et blanc.

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cela ne devienne un événement régulier.