Toronto veut construire plus de multiplex. Mais comment seront-ils financés ?

Craig Race est tout pour voir Toronto construire plus de maisons sur des lots existants.

C’est ce que l’architecte a fait avec sa propre propriété, en divisant la maison de l’est en deux unités.

Lui et sa famille vivent dans l’un de ces logements, tandis que l’autre est loué à quelqu’un d’autre.

Toronto a décidé de faciliter le processus de réaménagement des maisons de cette manière, à la suite d’un vote du conseil le mois dernier autorisant les duplex, les triplex et les quadruplex dans les quartiers de la ville.

Les professionnels de la conception et de la construction de maisons sont enthousiasmés par le potentiel de repenser ce qui peut être fait avec les maisons dans les quartiers résidentiels.

« Ces nouveaux changements sont géniaux », a déclaré Race, qui estime avoir conçu une vingtaine de multiplexes à ce jour, dont le sien.

Bien qu’autoriser plus de multiplex ne fasse rien directement pour l’abordabilité, il vise à ajouter à l’offre de logements dans la plus grande ville du Canada en ajoutant une légère densité aux lots existants.

Mais construire un multiplex n’est pas une entreprise économique et cela soulève des questions sur la façon dont les personnes qui cherchent à les construire financeront leur construction.

Plus de certitude

La décision de Toronto de permettre une adoption plus large des multiplex — qui est maintenant en plein effet — simplifie grandement leur aménagement et élimine toute conjecture quant à savoir s’ils peuvent être construits sur une propriété résidentielle donnée.

Pour Race, cela élimine « le plus grand risque » de tels projets – ne sachant pas si l’approbation sera accordée. Les urbanistes ont également identifié cette certitude comme étant essentielle pour les personnes qui souhaitent construire de cette manière.

Cette clarté permet également d’économiser du temps et de l’argent pour les constructeurs de multiplex et les futurs constructeurs, car ils n’ont plus besoin de demander un rezonage ou de passer par un processus de dérogation mineure. Le coût de la construction a également été réduit via des modifications des redevances d’aménagement.

Pourtant, les projets de multiplex peuvent encore impliquer des coûts atteignant des centaines de milliers de dollars, lorsque tout le travail nécessaire pour ajouter plusieurs unités à une maison unifamiliale est pris en compte.

Compte tenu de ces coûts et de la complexité de la construction, Joe Walsh, un courtier hypothécaire chevronné de Toronto, s’attend à ce que les projets de multiplex soient plus susceptibles d’être poursuivis par des constructeurs, des promoteurs et des investisseurs ayant une expérience professionnelle dans ce domaine.

« Ils ont le désir et l’expertise nécessaires pour rechercher les opportunités et créer les unités », a déclaré Walsh par e-mail.

Les propriétaires, en revanche, peuvent envisager d’ajouter des unités « si le coût n’est pas trop élevé », a-t-il déclaré.

Conseil de la ville de Toronto. Jamaal Myers a réfléchi aux mathématiques impliquées dans les multiplexes.

Il se demande s’il est possible d’en faire plus pour rendre leur développement plus attrayant, dans le but de proposer des produits finaux plus abordables pour les gens.

« Il s’agit vraiment de savoir comment travaillons-nous avec le secteur privé pour les inciter en quelque sorte à ce que cela ait un sens financier », a déclaré Myers.

« Quelle est la bonne combinaison d’outils et de politiques dont nous avons besoin pour y arriver ? il ajouta.

À cette fin, le personnel municipal examine la possibilité de permettre des multiplex jusqu’à six unités dans son quartier de Scarborough-Nord, dans le cadre d’un éventuel projet pilote.

Hausse des taux d’intérêt

Avec la hausse des taux d’intérêt, les projets futurs prendraient vraisemblablement en compte un coût d’emprunt plus élevé si nécessaire.

Baxter Robinson, professeur adjoint au département d’économie de l’Université Western à Londres, en Ontario, a déclaré que la banque centrale du Canada reste concentrée sur la lutte contre l’inflation et que cela a des implications pour les emprunteurs.

« La Banque du Canada ne semble pas pressée de baisser les taux d’intérêt », a déclaré Robinson lors d’une entrevue après que la banque centrale a relevé son taux d’intérêt de référence à son plus haut niveau en plus de 20 ans.

Des taux d’intérêt plus élevés signifient des coûts plus élevés pour les prêts. Cela rend tout type de construction financée par un prêt plus cher, a déclaré Robinson.

Walsh a déclaré que les taux des prêts hypothécaires à la construction privée avaient augmenté, mais pas sensiblement au-dessus de ce qu’ils étaient il y a un an.

Considérations pour les prêteurs

Lors de l’évaluation d’une éventuelle hypothèque pour un projet de construction, Walsh a déclaré qu’un prêteur examinerait le plan de la propriété, le budget impliqué et qui va faire la construction.

Une personne passe devant une rangée de maisons à Toronto l’été dernier. La ville fait face à une crise du logement et encourage la construction de logements. Une décision récente du conseil permettra la construction de duplex, de triplex et de quadruplex dans les quartiers de la ville. (Cole Burston/La Presse canadienne)

Une évaluation est également très importante pour cette évaluation, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une hypothèque dans ce scénario serait généralement offerte par tirages, ce qui signifie qu’elle est livrée en colis au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Bien que divers paliers de gouvernement aient manifesté leur soutien pour voir plus de logements construits dans la plus grande ville du Canada, il n’y a pas de financement incitatif pour les multiplex disponibles de la part du gouvernement municipal de Toronto ou du gouvernement provincial.

La ville de Toronto a déclaré qu’elle « n’a pas actuellement de programme d’incitation pour les propriétaires à construire des multiplex », bien qu’elle ait noté que le conseil municipal avait a demandé au personnel de développer des options pour inciter rendre au moins une unité dans un multiplex abordable à louer ou à acheter.

Le ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario a déclaré qu’il « ne fournit pas de financement pour financer des projets de logements du marché ».

Quels que soient les défis qui existent dans la construction et le financement de multiplexes, ils représentent une méthode pour créer plus d’endroits où les Torontois peuvent se sentir chez eux.

Myers a déclaré qu’il connaissait un nombre croissant de personnes qui soit s’éloignent de la ville, soit envisagent de le faire, au milieu du coût de la vie élevé qui les rend inabordables pour élever leur propre famille ici.

« Pour ce faire, c’est pratiquement impossible ici, à moins d’avoir un revenu très, très élevé », a déclaré Myers.

Et cela soulève des questions plus larges sur la ville et son avenir.

« Quel genre de ville construisons-nous et … pour qui la construisons-nous? » il a dit. « Parce que ce ne sont pas les gens qui vivent ici qui ont grandi ici. »