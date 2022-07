Toronto pourrait dépenser 68 millions de dollars pour héberger des réfugiés à l’hôtel – des semaines après le rapport cinglant de l’AG sur les coûts d’hébergement

Le personnel de la ville de Toronto a dévoilé un plan visant à louer un hôtel de North York pour plus de 68 millions de dollars et à le convertir en un foyer temporaire pour les réfugiés – quelques semaines seulement après qu’un rapport d’audit a critiqué le traitement par la ville des contrats avec les hôtels locaux qu’elle utilise comme refuges.

Com. John Filion, qui représente la région et est également vice-président du comité de vérification de la ville, a déclaré qu’il n’avait découvert le projet de location de l’hôtel Novotel de 17 étages du personnel de la ville qu’il y a moins de deux semaines. Malgré tout, il a déclaré qu’il s’était engagé à veiller à ce que les drapeaux rouges signalés par la vérificatrice générale Beverly Romeo-Beehler le mois dernier soient traités.

«Je suis partout dans le contrat», a déclaré Filion, qui représente le quartier 18, Willowdale. “Je veux savoir tout ce qui se passe ici.”

Dans son rapport à la réunion de juin du comité d’audit, Romeo-Beehler a déclaré que la ville avait dépensé 13 millions de dollars sur deux ans “pour des frais non conformes aux conditions expresses du contrat – assez pour payer environ 52 000 nuitées, repas et soutien global. services pendant une année entière. Elle souligne également “2 à 3 millions de dollars” que la ville a payés pour des chambres qui n’ont jamais été utilisées.

En accueillant environ 700 réfugiés à partir de septembre, le personnel espère que le Novotel, situé à Yonge Street et Park Home Avenue, aidera la ville à faire face à une augmentation du nombre de demandeurs cette année. En septembre de l’année dernière, la ville abritait 507 réfugiés. Maintenant, ce nombre est plus proche de 1 700, selon un rapport sur le plan qui a été soumis au gouvernement et au comité des licences de la ville plus tôt cette semaine. Et ce nombre, a déclaré le porte-parole de la ville, Brad Ross, augmente au rythme d’environ 55 personnes par semaine.

Brad Ross, porte-parole de la ville, affirme que le personnel a mis en œuvre des changements dans la façon dont les contrats sont traités à la suite du rapport du vérificateur général. (Zoom)

Les événements mondiaux, comme la guerre en Ukraine et la levée de la plupart des restrictions de voyage liées à la pandémie cette année alimentent la flambée, selon le personnel dans le rapport. Mais on ne sait pas encore exactement de quels pays viendront les réfugiés.

Ross a déclaré que l’accord Novotel, qui sera soumis au conseil pour approbation finale plus tard ce mois-ci, sera supervisé de manière à garantir que la ville ne se retrouvera pas responsable de coûts qui ne sont pas précisés dans le contrat.

Il a dit que dans le passé, plusieurs services municipaux traitaient différents aspects de chaque contrat signalé par l’auditeur. À partir de maintenant, cependant, le service d’accueil et d’hébergement de la ville se concentrera uniquement sur la prise en charge des besoins des familles de réfugiés. Cela laissera au département immobilier de l’entreprise le soin de négocier et de surveiller le contrat et la facturation, a déclaré Ross.

L’hôtel Novotel de 17 étages situé sur la rue Yonge au sud de l’avenue Finch abritera environ 700 réfugiés à partir de septembre, selon une proposition de contrat que la ville envisage. Les 260 chambres seront louées. (Doug Hudsby/CBC)

“Séparer ceux-ci sera une étape importante pour s’assurer qu’il n’y a pas de surfacturation, par exemple, et que le contrat et le bail sont gérés aussi efficacement que possible”, a déclaré Ross à CBC Toronto.

“Et que lorsqu’il y a des anomalies, l’équipe immobilière se concentre sur cet élément, tandis que notre équipe d’hébergement et de soutien se concentre sur les personnes.”

Les erreurs du passé ne se répéteront pas, dit la ville

Lors de la réunion de lundi du comité du gouvernement et des permis, Filion a également présenté d’autres mesures qui, dit-il, assureront que les erreurs du passé ne se reproduisent pas.

Il demande au personnel de revenir avec un chiffre inférieur à l’estimation actuelle du bail – 68,5 millions de dollars sur cinq ans. Il dit que des économies peuvent être trouvées avec une restauration moins chère et en modifiant le projet de contrat actuel afin que la ville ne soit pas tenue responsable des chambres non utilisées.

Filion, qui ne se présente pas aux élections à l’automne, a également appelé le personnel à rencontrer régulièrement le conseiller local pour discuter de tout problème lié au plan de logement.

Bien que Ross et Filion aient tous deux déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le gouvernement fédéral intervienne et paie au moins une partie de la facture de l’accord avec Novotel, l’étendue de cet engagement n’est pas encore claire.

“La ville a demandé, à de nombreuses reprises, une action immédiate et urgente des gouvernements fédéral et provincial pour planifier l’augmentation à grande échelle des arrivées de demandeurs d’asile afin d’éviter une crise potentielle”, indique le rapport de la réunion de lundi.