Toronto Pearson voit des améliorations : GTAA

Les maux de tête et la turbulence des voyages qui sont devenus monnaie courante ces derniers mois dans l’aéroport le plus achalandé du Canada semblent prendre un tournant.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), l’organisation qui supervise les opérations de l’aéroport international Pearson de Toronto, a tenu une conférence de presse vendredi pour informer le public des progrès du centre de transport en commun.

« Nous sommes en effet loin de la ligne d’arrivée, mais les actions de la GTAA, du gouvernement fédéral, des agences, des compagnies aériennes et de nombreux autres partenaires travaillant de concert ont en effet un impact positif », a déclaré la présidente et chef de la direction de la GTAA, Deborah Flint.

Flint a déclaré que l’aéroport avait connu des améliorations opérationnelles “mesurables” ces dernières semaines à la suite d’une augmentation de la demande de voyages provoquée par la levée des restrictions de santé publique au milieu de la pandémie de COVID-19.

Ces améliorations sont observées spécifiquement dans les paramètres liés aux temps d’attente de sécurité, aux retards de vol, aux annulations et à la livraison des bagages.

Selon Flint, les données de l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), qui contrôle les passagers avant l’embarquement à l’aéroport, montrent que 82 % des passagers qui ont embarqué sur un vol la semaine dernière ont franchi la sécurité en moins de 15 minutes.

C’est une amélioration d’un point de pourcentage par rapport à la moyenne mobile des quatre dernières semaines, ce qui, selon Flint, est dû en partie à l’embauche par l’ACSTA de « centaines » de nouveaux employés.

Les retards de vol à Pearson diminuent également, dit la GTAA – ne serait-ce que légèrement.

Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), fait le point sur les progrès réalisés à l’aéroport Pearson de Toronto, le vendredi 5 août 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

Flint a déclaré que, depuis la semaine dernière, 44% de tous les vols étaient à l’heure. Bien qu’elle admette que ce n’est pas un chiffre que la GTAA présenterait normalement comme un succès, Flint a déclaré qu’il s’agit d’une amélioration « substantielle » par rapport à la statistique de 35 % du mois dernier.

Les passagers récemment arrivés à Pearson après un voyage à l’étranger peuvent avoir été invités à attendre sur le tarmac en raison de retards à la douane. Flint a déclaré que le processus s’améliorait également en raison d’une augmentation du nombre d’agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la frontière.

La semaine dernière, seuls 19 avions ont été retenus à leur arrivée en raison de files d’attente dans le hall des douanes. En juillet, la moyenne mobile des avions retenus était de 60 par semaine.

Flint a également attribué la “rationalisation de l’application ArriveCAN” à la raison pour laquelle les avions sont moins souvent retenus sur le tarmac. Plus tôt cette semaine, Pearson a présenté la nouvelle fonctionnalité de déclaration préalable de l’application – qui permet aux voyageurs de soumettre leurs informations douanières et d’immigration jusqu’à 72 heures avant leur arrivée – comme un moyen efficace de gagner du temps.

Pendant ce temps, les temps d’attente au carrousel à bagages semblent également diminuer.

Flint a déclaré que les passagers nationaux attendaient en moyenne 24 minutes pour leurs effets personnels après le vol. C’est trois minutes de moins qu’ils n’attendaient le mois dernier.

Les sacs reviennent également à leurs propriétaires trois minutes plus vite pour les voyageurs internationaux et quatre minutes plus vite pour les passagers transfrontaliers.

La GTAA a déclaré qu’elle mettra les mesures discutées lors de la conférence de presse de vendredi à la disposition du public dans les semaines et les mois à venir afin de fournir aux passagers une «ressource en un coup d’œil» sur les opérations de l’aéroport.

De plus, les voyageurs peuvent accéder à des infographies interactives et à un «tableau de bord des heures de pointe» pour les aider à naviguer dans l’aéroport alors que de plus en plus de personnes affluent pour faire un voyage.

Et bien que le message livré par Flint vendredi ait été extrêmement positif, peu de repères opérationnels pour l’avenir ont en fait été mentionnés lors de la mise à jour des progrès, à part Flint disant qu’elle “attend avec impatience” le jour où les objectifs de ponctualité seront de retour au-dessus de 70 %.

Cependant, Flint a déclaré qu’elle et son équipe sont «déterminées» à offrir la «meilleure expérience aux Canadiens et aux voyageurs internationaux» – bien qu’elles aient été nommées le pire aéroport au monde pour les retards par le Wall Street Journal le mois dernier.

«Nous continuerons à trouver des solutions. Être persistant, continuer à innover, créer de nouvelles opportunités et solutions, non seulement pour revenir là où nous étions, mais pour créer l’opportunité pour l’aéroport du futur », a déclaré Flint.