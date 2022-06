Toronto Pearson face au chaos des bagages «inacceptable»

Le ministre des Transports du Canada s’exprime sur les “problèmes inacceptables” qui continuent d’entraîner des retards importants dans les aéroports canadiens après que des images ont fait surface sur les réseaux sociaux montrant des centaines de bagages empilés à l’aéroport international Pearson de Toronto.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui exploite Toronto Pearson, a déclaré mardi au CP24 qu’un certain nombre de problèmes au cours des derniers jours ont entraîné des “problèmes avec les bagages”, notamment “des retards et des annulations de vols, des pénuries de personnel et des perturbations mécaniques temporaires avec les bagages”. système.”

Jusqu’à présent, des dizaines de personnes ont parlé de la perte de leurs bagages à Pearson, dont une femme qui a déclaré que son sac avait été perdu une fois sur le chemin de Phoenix, puis de nouveau sur le chemin du retour à Toronto, ce qui a entraîné une “chasse au trésor de valises frustrante”. ” qui s’est finalement avéré infructueux.

De nombreuses images ont également été partagées sur les réseaux sociaux montrant d’énormes tas de bagages dans la zone de retrait des bagages à Pearson, que les voyageurs ont dû parcourir dans l’espoir de retrouver leurs sacs manquants.

“Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que bien que bon nombre de ces problèmes de l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien et de l’Agence canadienne de sécurité des frontières se soient considérablement améliorés, nous continuons à voir des retards, des annulations et des problèmes de bagages”, a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra aux journalistes lors d’une annonce sans rapport mercredi. .

“J’ai eu des conversations avec les quatre plus grands aéroports et les deux plus grandes compagnies aériennes jeudi et j’aurai bientôt des conversations de suivi avec eux. Ils savent qu’ils doivent ajouter plus de ressources et ils y travaillent et nous offrons notre un soutien pour résoudre ces problèmes. Mais ce sont des problèmes inacceptables.

L’aéroport Pearson de Toronto est en proie à des retards depuis des mois en raison d’une demande accrue et de certaines pénuries de personnel.

Alghabra a déclaré qu’à ce stade, le gouvernement fédéral avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre les problèmes dans les aéroports, notamment en augmentant le personnel aux douanes et aux points de contrôle de sécurité.

Il a déclaré que son gouvernement envisageait également de “prolonger éventuellement la suspension” des tests COVID-19 aléatoires, qui devait être levé le 1er juillet.

Cela, a-t-il dit, est dû au fait que la logistique du déplacement des tests hors site prend plus de temps que prévu.

“Ce que nous constatons, c’est l’augmentation de la demande de voyages aériens au-delà de ce à quoi tout le monde s’attendait et c’est honnêtement une bonne nouvelle. Mais l’augmentation de la demande dépasse la capacité des compagnies aériennes et des aéroports à améliorer les ressources dont ils ont besoin pour faire face à cette augmentation”. il a dit. “Nous travaillons donc avec les compagnies aériennes et les aéroports pour nous assurer que les ressources nécessaires, que les ajustements d’horaires nécessaires sont pris en compte. Parce que nous constatons également des pics extrêmes à certaines heures de la journée.”

LE MAIRE DE TORONTO PARLERA À AIR CANADA

De nombreux problèmes de bagages à Toronto Pearson auraient impliqué des vols d’Air Canada.

Dans une déclaration fournie au CP24 mardi, Air Canada a déclaré “qu’éviter les retards de bagages est une priorité absolue” car ils sont “perturbateurs et gênants” pour les clients et entraînent des coûts supplémentaires que la compagnie aérienne doit finalement supporter.

Une photo de bagages entassés à l’aéroport international Pearson pendant le week-end

Mais ils ont dit qu’avec les “problèmes bien documentés” qui affligent les aéroports et entraînent des annulations de vols de dernière minute, il y a tout simplement plus de cas de bagages retardés.

“Je pense que le bilan global est meilleur aujourd’hui à l’aéroport qu’il ne l’était il y a quelques semaines et je pense qu’il y a tout lieu de croire que les progrès vont se poursuivre”, a déclaré le maire de Toronto, John Tory, aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi.

“Je ne suis pas personnellement familier avec la manière précise dont les bagages sont traités, mais certainement d’après mes connaissances limitées, il me semble que la majeure partie de la responsabilité incombe aux compagnies aériennes, donc je vais, entreprendre à la lumière de ce qui s’est passé pour être en contact avec Air Canada et découvrez de leur point de vue quel est le problème, ce qu’ils font pour résoudre leur partie du problème et s’ils croient que les gouvernements au sens le plus large peuvent être utiles pour améliorer le fonctionnement des choses afin que ces problèmes de bagages ne se posent pas. »