Toronto Pearson classé pire aéroport au monde pour les retards de vol actuels

Un nouveau rapport d’un site Web de suivi des vols a classé Toronto Pearson International comme le pire aéroport au monde pour les vols retardés.

En utilisant les données accumulées par FlightAware du 26 mai au 19 juillet, l’étude a conclu que Pearson a vu 52,5% de ses vols retardés – le seul endroit où plus de la moitié des vols ont été touchés.

“L’autre semaine, nous avons couvert les pires aéroports d’Europe en ce moment, mais maintenant un nouveau rapport est sorti du site de suivi des vols FlightAware qui révèle les pires aéroports pour les retards et les annulations dans le monde entier”, a déclaré un porte-parole.

Toronto Pearson était suivi de Francfort en Allemagne (45,4 %) et de Charles de Gaulle à Paris (43,2 %).

Liste complète :

Aéroport international Pearson de Toronto, Canada (52,5 % des vols retardés)

Aéroport de Francfort, Allemagne (45,4%)

Aéroport Paris Charles de Gaulle, France (43,2%)

Aéroport d’Amsterdam Schiphol, Pays-Bas (41,5%)

Aéroport de Londres Gatwick, Royaume-Uni (41,1 %)

Aéroport d’Heathrow, Royaume-Uni (40,5 %)

Aéroport de Munich, Allemagne (40,4 %)

Aéroport international d’Athènes, Grèce (37,9 %)

Aéroport de Sydney Kingsford Smith, Australie (34,2 %)

Aéroport international d’Orlando, États-Unis (33,4 %)

Dans ce même rapport, FlightAware a révélé que le pire contrevenant pour les vols annulés est l’aéroport international de Shenzhen Bao’an en Chine, qui a vu 7,9 % de tous les vols annulés ces dernières semaines.

Toronto Pearson s’est classé au quatrième rang des vols annulés.

Aéroport international de Shenzhen Bao’an, Chine (7,9 % de tous les vols annulés)

Aéroport international de Newark Liberty, États-Unis (7,4 %)

Aéroport LaGuardia, États-Unis (7%)

Aéroport international Pearson de Toronto, Canada (6,5 %)

Aéroport international Soekarno-Hatta, Indonésie (6,2 %)

Aéroport de Sydney Kingsford Smith, Australie (5,9 %)

Aéroport international de Guangzhou Baiyun, Chine (5,2 %)

Aéroport national de Washington Ronald Reagan, États-Unis (5%)

Aéroport international de Chongqing Jiangbei, Chine (4,6 %)

Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Pays-Bas (3,9 %)

En tant que plus grande plaque tournante aéroportuaire du Canada, Toronto Pearson a été le plus touché par les problèmes. Certains jours, l’aéroport a vu plus de la moitié de ses départs de vols retardés.

« Nous pouvons tous comprendre pourquoi ils sont en colère et frustrés. Votre vol est annulé, et ils vous disent d’appeler, et vous attendez six heures – et je n’exagère pas », Leslie Dias, directrice des compagnies aériennes chez Unifor, qui représente 16 000 travailleurs du transport aérien, dont 5 600 service à la clientèle et agents commerciaux d’Air Canada, ont déclaré la semaine dernière.

« Dans une certaine mesure, nos gens sont brisés. Ils sont bouleversés, ils sont souvent au bord des larmes et ils sont épuisés. Dans toutes les compagnies aériennes, on leur demande de travailler autant d’heures qu’ils le peuvent. Et ils se sentent impuissants.

Les voyageurs aériens dont le test COVID-19 est positif à la suite de tests d’arrivée aléatoires – qui ont repris au Canada le 19 juillet – devront être mis en quarantaine pendant 10 jours même si les provinces dans lesquelles ils atterrissent ne nécessitent plus d’isolement en raison du virus.

La situation dans les aéroports canadiens est demeurée chaotique depuis la suspension des tests, bien que plusieurs voyageurs arrivant en Toronto ont déclaré qu’ils n’avaient pas rencontré de problèmes malgré les préparatifs pour les problèmes.

Le 13 juillet, Toronto Pearson L’aéroport international a annoncé un nouvel outil numérique visant à aider les passagers à naviguer dans le système de transport aérien actuellement tendu.

Avec des fichiers de La Presse canadienne